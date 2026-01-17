En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Estados Unidos ha anunciado que Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner formarán parte de la Junta Ejecutiva que supervisará al nuevo Gobierno de la Franja, dentro del plan de paz que impulsa Donald Trump
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel rechaza la comisión administrativa palestina para Gaza y pide explicaciones a EEUU
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha denunciado este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, la "administración de tecnócratas palestinos" ideada por el equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, para reemplazar la autoridad de Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra. "El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu. En este sentido, Netanyahu ha dado orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".
Trump invita al presidente de Paraguay a la Junta de la Paz para Gaza
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reveló este sábado que ha sido invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a formar parte de la Junta de la Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza. "Asumimos con honor la responsabilidad de trabajar junto a los Estados Unidos por una paz duradera para todos", escribió Peña en su cuenta de X, donde además difundió la carta, con fecha 16 de enero, remitida por la Casa Blanca.
Milei, feliz por la decisión de Trump de incluirlo en la Junta de Paz para finalizar el conflicto en Gaza
El ultraderechista Javier Milei celebró alborozadamente la decisión de Donald Trump de incluirlo en la Junta por la Paz diseñada por el presidente de Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza así como otros conflictos globales. "Gracias presidente Trump. Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas". (Seguir leyendo)
Trump invita a Erdogan y a Al Sisi a formar parte de la Junta de Paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación a sus homólogos turco y egipcio, Recep Tayyip Erdogan y Abdelfatá al Sisi, a formar parte de su flamante Junta de Paz para Gaza, el organismo que será encargado de garantizar la seguridad y la reconstrucción durante la posguerra en el enclave palestino.
La Presidencia turca y el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdellaty, han confirmado respectivamente que han recibido las invitaciones de Trump.
"El 16 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de presidente fundador del Consejo de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, a participar como miembro fundador de la Junta de Paz", ha hecho saber el portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Anadolu.
La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, sin ningún palestino
El futuro de Gaza dependerá de mandatarios mundiales y empresarios millonarios, y no de los palestinos. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al revelar los nombres de los miembros de la Junta de Paz que debe supervisar el nuevo Gobierno del enclave palestino. Entre los integrantes de esta recién nombrada institución, están el exprimer ministro británico, Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Sólo hay dos mujeres y ningún representante palestino. Además, también hay funcionarios prominentes de Turquía y Qatar, lo que puede acabar enfadando a Israel, ya que han sido los países más críticos de la ofensiva israelí sobre Gaza, que ha dejado más de 71.440 muertos. (Seguir leyendo)
Tony Blair dice sentirse "honrado" tras el nombramiento de Trump para la Junta Ejecutiva de Gaza
El ex primer ministro británico Tony Blair afirmó este sábado sentirse "honrado" de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, lo haya nombrado como miembro de la Junta Ejecutiva para Gaza.
En un comunicado difundido en la página web del instituto que lleva su nombre, Blair dijo: "Agradezco al presidente Trump su liderazgo en la creación de la Administración de Paz y me siento honrado de haber sido nombrado miembro de su Junta Ejecutiva".
Jamenei declara "culpable" a Trump de las víctimas mortales durante las protestas en Irán
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha declarado "culpable" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las "víctimas mortales, los daños y de las calumnias que ha infligido" al país, inmerso en una ola de protestas que ha dejado según activistas más de 3.400 muertos.
Jamenei se ha dirigido a sus fieles durante la conmemoración de la fiesta del Eid al Mabath para llamar a la calma y asegurar que su país "no irá a la guerra", pero tampoco "perdonará a los criminales nacionales e internacionales".
El ayatolá ha insistido una vez más que el descenso a la violencia en lo que comenzó siendo una protesta contra el desplome de la moneda nacional es culpa de Estados Unidos.
Muere una bebé de 27 días en Gaza por hipotermia
Una bebé de 27 días murió este sábado en Gaza a causa de una hipotermia, lo que eleva a ocho el total de menores fallecidos por esta causa en el enclave desde que comenzó el invierno, confirmó a EFE el director del departamento de registros del Ministerio de Sanidad gazatí, Zaher Al Waheidi.
La bebé, Aisha Ayash Al Agha, nació el pasado 21 de diciembre. Este sábado a primera hora de la mañana, el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis (sur de la Franja) registró su defunción por una hipotermia.
Irán restablece el funcionamiento de los SMS locales tras nueve días bloqueados
Irán restableció este sábado el funcionamiento de los SMS dentro del país, bloqueados desde hace 9 días por las autoridades iraníes, que impusieron un apagón de las comunicaciones, con el corte de internet global y las llamadas internacionales, en medio de las protestas que sacudían el país.
"Se ha reactivado el envío de los SMS de los teléfonos móviles hace unos minutos", informó la agencia Tasnim de madrugada, sin ofrecer más detalles.
Efe confirmó que los mensajes telefónicos han vuelto a operar dentro del país.
Irán insta al G7 a no interferir en sus asuntos internos
El Ministerio de Exteriores iraní ha repudiado este viernes la "declaración intervencionista respecto a los asuntos internos de Irán" de los titulares de Exteriores de los países G7, después de que estos amenazasen a la república islámica con nuevas sanciones "si continúa su represión de las protestas", que comenzaron hace más de dos semanas y que han dejado más de 3.400 muertos y "miles" de heridos, según organizaciones de Derechos Humanos.
"Los países del G7, bajo la influencia de EEUU y del régimen sionista, ignoran conscientemente el hecho evidente de que las reuniones pacíficas del pueblo iraní se convirtieron en violencia por el movimiento organizado de agentes terroristas equipados por el régimen sionista, durante los cuales un gran número de manifestantes y fuerzas del orden y de seguridad fueron atacados, heridos o perdieron la vida", ha expresado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes.
