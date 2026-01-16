En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia informa de nuevos ataques contra infraestructura energética ucraniana
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia toma otras dos localidades
El ejército ruso ha tomado dos localidades en Ucrania durante las últimas 24 horas, anunció este viernes el Ministerio de Defensa de este país. Las nuevas conquistas de las fuerzas rusas, según el comunicado castrense, son Zakitne, en la región de Donetsk, y Zhovtneve, en Zaporiyia.
Rusia ve "notables avances"
El Kremlin consideró hoy un "notable avance" la voluntad expresada por algunos líderes europeos de reanudar los contactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar el arreglo pacífico en Ucrania. "Eso es ya un notable avance, bajo nuestro punto de vista", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.
Sin calefacción en Kiev
Las autoridades de Kiev aún trabajan para restablecer el suministro de calefacción centralizada, después de que buena parte de la ciudad se quedara sin acceso a la principal fuente que se utiliza para calentar los hogares en Ucrania por dos ataques rusos al sistema energético el pasado viernes y el martes de esta semana. Según ha anunciado este viernes la administración militar de la capital ucraniana, 127 bloques de viviendas siguen sin calefacción.
Dos muertos en en Kamchatka
Al menos dos personas murieron en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas que obligaron a las autoridades locales a declarar este viernes el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público. "En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia a partir de hoy", informó el gobernador local, Yevgueni Beliáev, en Telegram.
El jefe de la OTAN garantiza a Zelenski "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su compromiso con garantizar que Ucrania reciba "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país. "Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha asegurado el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje publicado en sus redes sociales. Asimismo, ha indicado que durante la conversación telefónica con Zelenski han abordado "la situación energética en Ucrania, el terrible sufrimiento humano que causan los ataques rusos y los esfuerzos continuos para poner fin a la guerra".
Macron: "Estamos al alcance de los misiles rusos"
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves de que los últimos ataques de Moscú en Ucrania muestran que Europa está "al alcance de los misiles rusos", al tiempo que presumió de que la coalición de voluntarios ha sido capaz de sustituir a Estados Unidos en su apoyo a Kiev.
En su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, Macron aseguró que el lanzamiento de un segundo misil Orechnik en Ucrania la pasada semana pone de manifiesto la creciente amenaza rusa, frente a la que pidió estar preparados.
"Los que pensaban que la amenaza rusa no nos afectaba, el mensaje es cristalino: estamos al alcance de sus misiles", dijo el presidente, que recordó que los Orechnik pueden llevar carga nuclear.
Bajan a 287 los edificios sin calefacción en Kiev tras los ataques rusos
Un total de 287 edificios residenciales permanecen sin calefacción en Kiev, donde este jueves la temperatura máxima apenas será de diez grados bajo cero, tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania.
Según informó la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó un anuncio televisado de la portavoz de la administración militar de la capital ucraniana, Katerina Pop, el nuevo balance de edificios sin calefacción asciende a 287, en una situación que "está mejorando" gracias al trabajo urgente de los empleados del sector energético.
El Kremlin coincide con Trump en que Zelenski es el mayor obstáculo para la paz en Ucrania
El Kremlin aseguró hoy que coincide con las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que el principal obstáculo para la paz en Ucrania es el líder de ese país, Volodímir Zelenski.
"En eso podemos estar de acuerdo. Es efectivamente así", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su primera rueda de prensa telefónica de 2026.
Rusia informa de nuevos ataques contra infraestructura energética ucraniana
Rusia informó hoy de nuevos ataques contra la infraestructura energética ucraniana mientras en Ucrania las temperaturas alcanzan los 17 grados bajo cero y cientos de edificios de Kiev siguen sin calefacción tras los ataques del viernes y lunes pasados.
"La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron objetivos de energéticos e infraestructura de transporte que daban servicio al Ejército de Ucrania", señaló el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.
Rusia derriba 34 drones ucranianos sobre la región de Rostov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 34 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones rusas y el mar de Azov, más de la mitad de los cuales fue interceptada en la sureña región de Rostov, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 34 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando militar ruso.
Defensa puntualizó que más de la mitad de los drones, un total de 16, fueron neutralizados sobre el cielo de Rostov.
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas