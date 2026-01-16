Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanidad privadaCarlos IsaacEl tiempoViolencia de géneroAgresión sexualIncendio CabraCáncer de mamaAccidente laboral LuqueCaso Paco Molina
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia informa de nuevos ataques contra infraestructura energética ucraniana

Un soldado dispara un sistema de misiles antitanque.

Un soldado dispara un sistema de misiles antitanque. / EP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
  2. Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
  3. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  4. Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
  5. Carlos Isaac, rumbo a Polonia
  6. El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
  7. Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
  8. Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas

Centro de recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral

Iván Ania, sobre la salida de Carlos Isaac: “Si vienen y pagan la cláusula, no puedes hacer nada”

Iván Ania, sobre la salida de Carlos Isaac: “Si vienen y pagan la cláusula, no puedes hacer nada”

El PSOE de Cabra propone una consulta popular sobre las plantas de biometano y solicita informes técnicos independientes

El PSOE de Cabra propone una consulta popular sobre las plantas de biometano y solicita informes técnicos independientes

Hacemos Córdoba exige al alcalde la ampliación de horarios y la apertura de bibliotecas y centros cívicos como salas de estudio

Hacemos Córdoba exige al alcalde la ampliación de horarios y la apertura de bibliotecas y centros cívicos como salas de estudio

Un espacio para entender la Mezquita-Catedral

Un espacio para entender la Mezquita-Catedral

IU Córdoba exige la apertura inmediata del tercer punto de Urgencias en Levante: "No puede esperar más"

IU Córdoba exige la apertura inmediata del tercer punto de Urgencias en Levante: "No puede esperar más"

El PSOE denuncia "la pasividad" del gobierno del PP ante el aumento del 20,4% de las personas sin hogar en Córdoba

El PSOE denuncia "la pasividad" del gobierno del PP ante el aumento del 20,4% de las personas sin hogar en Córdoba
Tracking Pixel Contents