Militares españoles esperan un inminente anuncio de envío de tropas a Groenlandia

Fuentes militares españolas esperan para antes del lunes, incluso para este mismo jueves, un anuncio de Defensa para el envío de tropas a Groenlandia. A primera hora de la mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no cerró la puerta a que España se sume al despliegue que ha organizado Dinamarca en la gran isla ártica que administra, y que ambiciona el presidente norteamericano, Donald Trump.

Lo dijo Robles al llegar a la Comisión de Secretos ante la que ha comparecido en el Congreso, la misma cámara en la que, tres horas después, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha ratificado el apoyo de España a Dinamarca.

Las fuentes militares consultadas corroboran que están en marcha conversaciones con Dinamarca y otros aliados europeos, y que, en cualquier caso, el envío de tropas "sería testimonial", indica un alto oficial del Ejército, en una primera fase "tres o cuatro oficiales en misión de observación y enlace", explica una fuente próxima al Gobierno, y con el pretexto de afirmar la unidad y el apoyo europeo a Dinamarca. En este despliegue de afirmación de soberanía, la participación de los países hasta ahora implicados -Alemania, Francia, Suecia y Noruega hasta el momento- tiene solo el significado de mensaje a Estados Unidos.

Las fuentes consultadas descartan el envío de unidades navales en una segunda fase. Mandar un barco a aquellas aguas no es nada aconsejable en invierno y representa un problema logístico y de operatividad. La opción española es un envío mínimo de militares, probablemente ligados a unidades de Montaña, que son las mejor adaptadas para el trabajo en el Ártico. Se trata de la necesidad de "plantar bandera", explica otro alto oficial español, este de la Armada. Y para ello basta con enviar un reducido grupo de oficiales -algunos de Estado Mayor- para actuar de enlace en el cuartel del Arkstik Kommando danés en Nuuk, la capital groenlandesa, que es la principal instalación militar danesa en la isla, en la que ya están otros oficiales europeos.

"Sería gravísimo"

Este jueves la ministra ha pedido "no adelantar acontecimientos", y "ser prudentes a la hora de tomar decisiones" en "marcos de mucha prudencia, mucha discreción", si bien sí ha admitido en unas breves declaraciones a los medios en el Congreso que es una opción para España "reforzar la vigilancia de Groenlandia". En cualquier caso, qué participación tiene España "se irá viendo a lo largo del día de hoy".

La titular de Defensa no ha querido dar más detalles sobre sumarse España a una operación en la que ya están Francia, Alemania, Suecia y Noruega enviando tropas. Cualquier decisión del Gobierno de España se va a tomar "de acuerdo con los demás aliados", ha dicho Robles. "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha añadido. De las "reuniones" y conversaciones que están llevándose este jueves a cabo con Dinamarca, Francia, Alemania y otros países europeos saldrá una decisión española.

Robles no ha querido dar base al temor de una acción armada estadounidense en el territorio autónomo de Groenlandia. Se ha mostrado de hecho prudente cuando se le ha pedido evaluar esa posibilidad, si bien la ha considerado "inaceptable", y ha añadido: "sería gravísimo que eso se produjera".

Veinticuatro horas antes, aprovechando un acto en el cuartel general del Ejército de Tierra, Robles pidió a la UE que asuma un "liderazgo contundente" en plena tensión con Estados Unidos por Groenlandia.