EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Estados Unidos intercepta un sexto petrolero supuestamente vinculado a Venezuela en el mar Caribe El Ejército de Estados Unidos ha interceptado y abordado en las últimas horas un nuevo petrolero en el mar Caribe por una supuesta violación de la "cuarentena" contra buques sospechosos de trasladar petróleo de Venezuela, un paso que llega horas antes de la reunión prevista en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder opositora María Corina Machado. El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación estuvo protagonizada por fuerzas desplegadas desde el portaaeronaves 'USS Gerald R. Ford' y ha agregado que el 'Veronica' fue interceptado "sin incidentes". "El 'Verónica' es el último petrolero (interceptado) que operaba en desafío a la cuarentena impuesta por Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la operación 'Lanza Sur'", ha subrayado, antes de reiterar que Washington se mantendrá "firme" en su "misión" para "aplastar las actividades ilícitas en el hemisferio occidental".

El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales condena las acciones de EEUU en Venezuela El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, condenó las recientes operaciones de Estados Unidos en suelo venezolano y junto a sus costas, señalando constituyen un "uso excesivo e ilegal de la fuerza letal" que viola el derecho internacional. "Ya sea en el mar, en el extranjero o dentro del país, el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, y solo puede emplearse como último recurso para proteger la vida", indicó en un comunicado.

Italia confirma la excarcelación en Venezuela del empresario Luigi Gasperin El empresario italiano Luigi Gasperin fue excarcelado en Venezuela y ya se encuentra en la embajada de Italia en Caracas, confirmó este jueves en sus redes sociales el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani. "Luigi Gasperin también está libre. Ahora se encuentra en la sede de nuestra embajada en Caracas. En los últimos días habíamos obtenido la orden de puesta en libertad. Esta noche ha salido de prisión", escribió Tajani.

China busca garantías sobre sus préstamos en Venezuela, también de EEUU Las autoridades chinas han contactado con altos funcionarios de Venezuela y Estados Unidos para tratar de obtener garantías sobre los préstamos del gigante asiático al país sudamericano ante la incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro, informa Bloomberg. Según fuentes anónimas citadas por ese medio, tanto el Gobierno chino como los bancos del país están inmersos en una campaña para asegurar sus intereses económicos y crediticios en el país.

Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington (17:30 GMT) en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Trump insiste en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados con Dinamarca en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados que ha tenido lugar este miércoles en la Casa Blanca entre un equipo de su gabinete y una delegación de Dinamarca para abordar el tema. "Veremos qué pasa con Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que veremos qué pasa", ha sostenido en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha remarcado que su Administración tiene "una muy buena relación" con Copenhague.

Idoya Noain Groenlandia y Dinamarca reconocen que persisten los "desacuerdos fundamentales" con Trump tras la reunión en Washington Una conversación franca, buenas palabras y promesas de seguir dialogando a alto nivel pero ningún avance serio y profundo que garantice que Donald Trump abandona sus ansias imperialistas respecto Groenlandia. Ese es el resumen que ha dejado la reunión que han mantenido este miércoles en Washington el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, con el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Lee el artículo completo.

Dinamarca anuncia grupo de trabajo con EEUU para abordar "discrepancias" sobre Groenlandia Dinamarca anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las "discrepancias" entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia, tras la reunión de los cancilleres danés y groenlandesa en Washington con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Delcy Rodríguez dice que el proceso de excarcelación de presos políticos sigue "abierto" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas". Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, la mandataria encargada sostuvo que "no ha culminado aún" el "proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad" que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, "procedieron 194" excarcelaciones. "Al día de hoy -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días".