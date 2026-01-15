Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Von der Leyen defiende que las sanciones a Irán "debilitan" y "empujan a que el régimen llegue a su fin"

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha defendido la imposición por parte de la Unión Europa de sanciones contra Irán, esgrimiendo que "están golpeando" y "debilitando" al régimen de Teherán, empujándolo a que "llegue a su fin" y tenga lugar "un cambio".

Durante una rueda de prensa celebrada en Chipre, donde este jueves ha estado el Colegio de Comisarios en ocasión de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE, la conservadora alemana ha justificado la imposición de sanciones como algo que demanda el pueblo iraní.

"Estas sanciones están golpeando. Así que no las apartaría sin más. Están mordiendo y tienen su efecto. Están debilitando y las sanciones ayudan a empujar a que este régimen llegue a su fin y a que haya un cambio", ha respondido al ser preguntada sobre si la UE no debería tomar alguna acción adicional a la inclusión en listas de sanciones a oficiales de Teherán.