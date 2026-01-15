En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Estados Unidos ha anunciado el inicio de la segunda fase del plan de paz para de Gaza, que contempla la desmilitarización del enclave y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin Hamás
Las autoridades iraníes han admitido que hay "muchos muertos", según comentaron fuentes gubernamentales en Teherán
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Von der Leyen defiende que las sanciones a Irán "debilitan" y "empujan a que el régimen llegue a su fin"
La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha defendido la imposición por parte de la Unión Europa de sanciones contra Irán, esgrimiendo que "están golpeando" y "debilitando" al régimen de Teherán, empujándolo a que "llegue a su fin" y tenga lugar "un cambio".
Durante una rueda de prensa celebrada en Chipre, donde este jueves ha estado el Colegio de Comisarios en ocasión de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE, la conservadora alemana ha justificado la imposición de sanciones como algo que demanda el pueblo iraní.
"Estas sanciones están golpeando. Así que no las apartaría sin más. Están mordiendo y tienen su efecto. Están debilitando y las sanciones ayudan a empujar a que este régimen llegue a su fin y a que haya un cambio", ha respondido al ser preguntada sobre si la UE no debería tomar alguna acción adicional a la inclusión en listas de sanciones a oficiales de Teherán.
EEUU sanciona a funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas
La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves un paquete de sanciones contra varios funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2025 y que, según organizaciones civiles, dejan más de 3.400 muertos.
Entre los sancionados se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, puesto que Washington considera que "fue uno de los primeros líderes iraníes en instar a la violencia en respuesta a las legítimas demandas" de la población del país centroasiático.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado también a varios comandantes de las fuerzas de seguridad de Irán de la provincia de Lorestán, por "cometer múltiples atrocidades contra civiles iraníes"; y de la provincia de Fars, por "matar a innumerables manifestantes pacíficos", según reza un comunicado.
Habla Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves "el fin de los odiosos ataques" en Irán, donde señaló que "una revolución está en marcha" por parte del pueblo que protesta desde el 28 de diciembre contra la crisis económica y el régimen islamista de Teherán. "Ante la revolución en curso en Irán, ante los odiosos ataques contra sus propios ciudadanos decididos por el régimen, Francia ha pedido el fin de estos terribles ataques, el respeto a la población civil, pero también evitar la escalada en la región", manifestó Macron en su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base militar de Istres, al sureste del país.
451 palestinos muertos desde el alto el fuego
Ya son 451 los palestinos muertos por fuego israelí, incluidos al menos un centenar de niños, desde el 10 de octubre; día en que entró en vigor el actual alto el fuego, informó este jueves el Ministerio de Sanidad de Hamás en la Franja. "El número total de personas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas son dos fallecidos y cinco heridos", detalla el texto, que computa 451 muertos en total y 1.251 heridos en ese mismo periodo.
Portugal cierra su embajada
El Gobierno de centroderecha de Portugal informó este jueves de que va a cerrar temporalmente su embajada en Irán en un momento en el que el país vive fuertes protestas que están siendo reprimidas de forma violenta por el régimen iraní. "El Ministerio de Exteriores informa de que fue decidido ayer, 14 de enero, el cierre temporal de la Embajada de Portugal en Irán", escribió la cartera diplomática en un comunicado, en el que precisó que ya han contactado a los portugueses en ese país.
En Cisjordania
El Ejército de Israel ha demolido este jueves la vivienda en la ciudad cisjordana de Hebrón de un palestino responsable de un ataque ejecutado en noviembre de 2025 en un asentamiento israelí, suceso que se saldó con la muerte de un hombre y con otros tres heridos. "Durante la noche, elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operaron en Hebrón para demoler la vivienda del terrorista Imran al Atrash", ha dicho el Ejército en un comunicado, en el que ha subrayado que el hombre fue uno de los dos implicados en el citado ataque, perpetrado el 18 de noviembre en Gush Etzion.
La postura de Argentina
Las autoridades de Argentina han incluido a las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano como "organizaciones terroristas", un paso dado apenas un día después de que Estados Unidos hiciera lo propio, según ha anunciado la oficina del presidente argentino, Javier Milei. "En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno nacional dispuso la incorporación de estos capítulos de la Hermandad Musulmana al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)", ha afirmado la Presidencia.
Irán dice que no hay "plan de ahorcamientos" de manifestantes
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este miércoles que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo. El canciller señaló, durante una entrevista exclusiva con Fox News, que las versiones sobre ahorcamientos forman parte de una campaña de desinformación y reiteró que no se planea ejecutar a ningún manifestante.
Irán cierra su espacio aéreo durante dos horas
El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24. Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán). Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.
Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una "persona fantástica"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica". "Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".
