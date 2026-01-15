Trump asegura que Machado le obsequió su Premio Nobel de la Paz pero Washington mantiene su apuesta por Rodríguez

"Gracias, María". Donald Trump dijo en la noche del jueves que María Corina Machado le "regaló" su Premio Nobel de la Paz durante la reunión que tuvieron en la Casa Blanca horas antes. Para el presidente norteamericano fue "un gran honor" conocer a la dirigente . "Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo". La entrega de la distinción es un "gesto" de "respeto mutuo", hizo saber a través de la red Truth Social. La dirigente opositora utilizó un marco con detalles dorados para presentar el galardón, acompañado de un mensaje: "en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad". Aunque el premio es intransferible, según el comité que los otorga, el "obsequio" adquiere una inequívoca relevancia política a 13 días del secuestro de Nicolás Maduro por parte de un comando norteamericano. Machado tuvo su reunión al más alto nivel y el reconocimiento de Trump. Pero hasta el momento, y más allá de los elogios, la preferencia estratégica del multimillonario parece todavía inclinarse hacia Delcy Rodríguez, la "presidenta encargada" de Venezuela.

Los indicios en esa dirección fueron contundentes. Trump y Machado almorzaban cuando la Casa Blanca hizo saber que la sustituta de Maduro ha cumplido desde el 3 de enero "con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente". La portavoz, Karoline Leavitt, no solo resaltó el carácter "extremadamente cooperativo" de la sucesora de Nicolás Maduro. Leavitt dijo que "no había cambiado" la "opinión" de Trump sobre la laureada opositora. Doce días atrás consideró que "sería muy difícil" para la premio Nobel ser "la líder" de un proceso de transición en Venezuela. "No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario". Fue entonces, según la funcionaria, "una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional". La dirigente debió tomar nota de esos comentarios actualizados. "No se trata de apoyar a una persona, yo soy parte de un movimiento", dijo Machado, toda de blanco, al salir de la reunión. Si el 3 de enero había anunciado que estaba "preparada" para ocupar un lugar importante en la transición, su acto de modestia fue escuchado como una derrota política, al menos coyuntural. El mensaje de Trump en Truth Social funcionó como una suerte de compensación política que no dio la sensación de alterar su hoja de ruta personal.

Donald Trump y María Corina Machado / Truth Social

La respuesta de Machado

"Sepan que contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela", dijo no obstante. La opositora dijo sentirse "impresionada" por la claridad de Trump sobre lo que necesita su país. "Pudimos conversar con calma sobre lo que son las expectativas de los venezolanos en el momento tan difícil que vivimos pero al mismo tiempo lleno de esperanzas". Ella le transmitió "el compromiso que hay en la sociedad por una transición" que permita atender "lo más importante que es nuestra gente".

Antes de dirigirse al Capitolio para dialogar con un grupo de legisladores republicanos y demócratas, la dirigente opositora expresó su certeza de que "esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico". También aludió a Edmundo González Urrutia, el ganador de los comicios de 2024, según el antimadurismo. "He insistido en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él". No se privó una crítica a la "presidente encargada" ante los congresistas. "Quiero advertir que, si hay algo que este régimen supo hacer con eficiencia en el pasado, fue ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe. Delcy Rodríguez forma parte del régimen".

Machado había llegado a la capital de EEUU con las expectativas acotadas, tan solo para agradecer en nombre de su país el "apoyo inquebrantable a la democracia y la justicia" en Venezuela. También se proponía pedirle que abogara "por la liberación de todos los presos políticos". Esa última tarea ya había sido asumida por el secretario de Estado, Marco Rubio. El Gobierno de Rodríguez asegura haber excarcelado a más de 400 disidentes, un número puesto en entredicho por los organismos de derechos humanos.

El discurso de Rodríguez

No ha pasado inadvertido a los analistas que dos mujeres, Rodríguez y Machado, aparecen por estas horas en el radar del mandatario con distinta consideración. El magnate llegó a calificar de "estupenda" a la "presidenta encargada" para desconcierto de una oposición que no atina a comprender las operaciones de Washington.

Rodríguez también tomó la palabra este jueves ante la Asamblea Nacional (AN) que encabeza su hermano Jorge. "Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, nunca arrastrada”. La gobernante provisional aseguró ante los diputados, al presentar un balance de lo hecho por Maduro en 2025, que el objetivo de su gestión es preservar el poder nacional venezolano y continuar con el crecimiento económico de los dos últimos dos años. "Que nadie se equivoque". También se permitió referirse a la ausencia de Maduro y su esposa Cilia Flores. "Ese dolor lo convertimos en trabajo incansable por ellos"

En lo que se escuchó como una sutil puesta en entredicho de las aspiraciones de Washington sobre la adquisición de crudo y el destino de la renta petrolera de ese país, Rodríguez dijo esperar que "Venezuela, en relaciones comerciales libres con el mundo, pueda vender los productos de su industria energética". Y añadió: "tenemos derecho a tener relaciones diplomáticas con China, con Rusia, con Irán, con Cuba, con todos los pueblos del mundo. También con los Estados Unidos". Leavitt había destacado la actitud receptiva de la "presidenta encargada" a las "solicitudes" de Washington. "Creo que todos lo han podido constatar". Destacó en particular el acuerdo bilateral por el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela.