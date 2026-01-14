Von der Leyen: "Los groenlandeses pueden contar con la UE"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este miércoles que Groenlandia puede contar con la Unión Europea (UE), y ha reiterado que solo corresponde a la propia isla y a Dinamarca decidir sobre su futuro, antes de que las autoridades danesas y groenlandesas se reúnan con el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance, entre las amenazas de Estados Unidos de tomar el control del territorio.

"Es importante que los groenlandeses sepan, y lo sepan con hechos, no solo con palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses, y que pueden contar con nosotros", ha dicho Von der Leyen durante una rueda de prensa en Bruselas. Lo ha hecho preguntada directamente si la UE saldría en defensa del territorio danés en caso de un ataque de Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión ha evitado responder directamente a la hipótesis de una intervención militar estadounidense, dando a entender que la cuestión no aplica en este caso. La alemana ha reiterado el respaldo del bloque al territorio independiente, bajo control danés. "Groenlandia pertenece a su gente", ha subrayado.

La seguridad en el Ártico como prioridad

Von der Leyen ha asegurado que la Comisión está en contacto con el Gobierno danés, que se reúne este miércoles en la Casa Blanca con Rubio y Vance para abordar la cuestión. Alegando razones de seguridad nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su Administración "necesita" controlar Groenlandia y lo hará "por las buenas o por las malas".

Las razones que esgrime Washington tienen que ver con la intensificación de la actividad de China y Rusia en la zona y los retos de seguridad asociados con el deshielo que abriría nuevas vías marítimas en el norte del planeta. En este sentido, Von der Leyen ha recordado que Groenlandia forma parte de la OTAN y la seguridad del Ártico es una prioridad para la alianza.

"Lo que une a los aliados es el lema claro: uno para todos, todos para uno", ha dicho la presidenta de la Comisión y exministra de defensa de Alemania, que conoce bien la organización. Von der Leyen ha reiterado que el foro para discutir estas cuestiones debe ser la OTAN, pero apunta a que la seguridad del Ártico es también una cuestión clave para la UE.

Groenlandia en la UE

Groenlandia es un territorio independiente bajo control del Reino de Dinamarca. En la práctica, no forma parte de la Unión Europea. La isla es uno de los conocidos como "países y territorios de ultramar". Se trata de territorios que no son soberanos sino que dependen, en distintos grados, de países miembros del bloque. Además de Groenlandia, es el caso, por ejemplo, de Nueva Caledonia o Polinesia Francesa, así como de Aruba o Curaçao, con respecto a los Países Bajos.

Estos territorios disfrutan de una estrecha relación con la UE; a menudo tienen acceso a programas europeos o financiación comunitaria. Además, aunque no están sometidos a la legislación europea ni forman parte del mercado único, la estrecha colaboración facilita a menudo la libertad de movimiento de personas y mercancías.

La propia Von der Leyen ha recordado que la UE tiene un programa de inversión en Groenlandia, abrió una oficina en Nuuk, la capital, el pasado año y trabaja para estrechar los lazos con el territorio. "Existe una relación sólida y positiva entre la Unión Europea y los groenlandeses", ha asegurado la presidenta de la Comisión. La duda es si esa estrecha relación está cubierta también por el principio de asistencia mutua en caso de ataque.

El artículo 42.7

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea prevé que en caso de que un Estado miembro sea objetivo de una agresión armada, "los demás Estados miembros le deberán proporcionar ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance". Eso sí, sin perjuicio de los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN, a la que buena parte de los países pertenecen.

Es este mismo artículo al que a menudo se hace referencia en el marco de las negociaciones de paz para Ucrania, en lo relativo a la pertenencia a la UE como garantía de seguridad para Kiev. Porque incluso aunque no entraran en la OTAN, los ucranianos estarían cubiertos por el paraguas de seguridad comunitario. La duda es cómo puede interpretarse este artículo, dado que aunque Groenlandia no es parte de la UE, Dinamarca, que controla el territorio, sí lo es. Una duda razonable, teniendo en cuenta que Estados Unidos no descarta una intervención militar en la isla para tomar el control.