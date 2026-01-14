Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este miércoles el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado. Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación. Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso en EEUU de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos. En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas. De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

Más salidas de extranjeros que entradas

Las estrictas políticas migratorias de Trump provocaron una migración neta negativa, tendencia que, según un nuevo estudio, continuaría en 2026 y tendrá impacto en la economía del país. Ese fenómeno se ha producido por primera vez en 50 años. Se entiende por migración neta a la diferencia entre el número de personas que entran a un país y las que se van. Según el centro de estudios Brookings Institution, "el primer año del segundo mandato de Trump estuvo marcado por cambios radicales en la política migratoria, lo que resultó en una desaceleración significativa de la migración neta hacia Estados Unidos", explica el estudio.

"La migración neta probablemente fue cercana a cero o negativa durante el año 2025, por primera vez en al menos medio siglo", detalla el reporte. Se prevé que la migración neta a Estados Unidos en 2025 se sitúe entre -10.000 y -295.000 personas. Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias "importante en la macroeconomía" del país, dice el reporte. "La desaceleración implica un menor crecimiento del empleo, del PIB y del consumo", agrega. "Aunque persiste un alto grado de incertidumbre política, también es probable una migración neta negativa en 2026", añade.

El informe señala que el crecimiento de la población en edad de trabajar nacida en Estados Unidos ha sido débil en los últimos años, y que casi todo el crecimiento de la fuerza laboral proviene de la inmigración. Además de aportar mano de obra, los inmigrantes generan demanda de bienes y servicios, indican los autores del estudio, que además advierten de que "las recientes reducciones en la transparencia de los datos hacen que las estimaciones sean más inciertas".