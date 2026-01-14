Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia acusa a Ucrania de atacar un petrolero de bandera maltesa en el mar Negro

Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a las fuerzas de Ucrania de perpetrar un ataque con drones contra el buque petrolero 'Matilda', de bandera maltesa y perteneciente a una compañía griega, en aguas del mar Negro.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que el incidente tuvo lugar el martes sobre las 10.15 horas (hora local), cuando dos vehículos aéreos no tripulados pertenecientes al Ejército ucraniano atacaron el barco a unos 100 kilómetros de la ciudad de Anapa, situada en la región rusa de Krasnodar.