En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia lanza 25 misiles y casi 300 drones en un nuevo ataque masivo a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia acusa a Ucrania de atacar un petrolero de bandera maltesa en el mar Negro
Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a las fuerzas de Ucrania de perpetrar un ataque con drones contra el buque petrolero 'Matilda', de bandera maltesa y perteneciente a una compañía griega, en aguas del mar Negro.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que el incidente tuvo lugar el martes sobre las 10.15 horas (hora local), cuando dos vehículos aéreos no tripulados pertenecientes al Ejército ucraniano atacaron el barco a unos 100 kilómetros de la ciudad de Anapa, situada en la región rusa de Krasnodar.
Bruselas propone que dos tercios de los 90.000 millones a Ucrania vayan a apoyo militar
La Comisión Europea propuso este miércoles que 60.000 millones de euros del préstamo de 90.000 millones que la Unión Europea concederá a Ucrania para 2026 y 2027 se destinen a apoyo militar y que se dé preferencia a las compras de equipamiento en países europeos.
Los restantes 30.000 millones de euros se destinarían a apoyo presupuestario para permitir que el país en guerra siga financiado servicios públicos y el funcionamiento del Estado, según la propuesta presentada por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
El Parlamento ucraniano confirma el nombramiento de Fedórov como ministro de Defensa
La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) aprobó este miércoles con el voto afirmativo de 277 de sus 395 diputados el nombramiento como ministro de Defensa de quien fuera hasta ayer ministro de Transformación Digital del país, Mijailo Fedórov, según informa la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.
La candidatura de Fedórov para ocupar el cargo en sustitución de Denís Shmigal -cuya renuncia a la cartera de Defensa fue aceptada ayer por la Rada- fue propuesta en la víspera por el presidente del país, Volodímir Zelenski.
Finlandia adquirirá minas antipersonales tras abandonar el tratado que las prohíbe
El Ministerio de Defensa de Finlandia anunció este miércoles que va a iniciar el proceso de adquisición de minas antipersonales y el adiestramiento para su uso del personal militar, después de que el país nórdico abandonara el pasado sábado el Tratado de Ottawa, la convención que las prohíbe.
"Los preparativos para iniciar el entrenamiento en minas antipersonales para reclutas y reservistas, así como para comenzar su producción nacional, se iniciarán de inmediato", señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.
Rusia vuelve a atacar infraestructura energética ucraniana
El ataque ruso contra Ucrania de esta madrugada volvió a tener como principal objetivo instalaciones del sector energético y otras infraestructuras críticas que permiten tener calefacción y electricidad a la población, según dijo este miércoles en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Según la empresa pública ucraniana de electricidad, los ataques rusos de las últimas horas han provocado apagones y obligado a efectuar cortes de luz de emergencia en Kiev y otras ocho regiones del país.
La actual campaña rusa de ataques aéreos se centra en golpear infraestructuras gasísticas y centrales y subestaciones eléctricas.
Muere un civil ruso tras un ataque de drones ucranianos contra Rostov del Don
Al menos un civil ruso murió hoy tras el ataque perpetrado por drones ucranianos de ala fija contra varios distritos de la sureña región rusa de Rostov del Don, según informó el gobernador local, Yuri Slusar.
"Los rescatistas hallaron los restos de un hombre muerto durante las labores de limpieza de escombros tras el incendio provocado por el ataque de un dron en un apartamento. Se establece su identidad", escribió en Telegram.
Rusia lanza contra Ucrania tres misiles balísticos y 113 drones
Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano tres misiles balísticos Iskander-M y 113 drones Shahed y de otros tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.
Un misil balístico y 89 drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, y los otros dos misiles y 24 drones no fueron interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.
El consulado de Polonia en la ciudad ucraniana de Odesa sufre daños en un ataque de Rusia
El consulado de Polonia en la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país invadido por Rusia, sufrió daños en el ataque registrado en la noche del lunes a este martes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. Según informó en su cuenta de X, Maciej Wewior, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores olaco, tras "otra noche de terror ruso" por culpa de "un bombardeo nocturno, el consulado polaco en Odesa resultó dañado". "Ninguno de nuestros empleados resultó herido", precisó el portavoz, que también mostró su "gran respeto" al equipo de diplomáticos de Polonia que trabaja en Ucrania, país invadido por Rusia desde febrero de 2022.
Muere una mujer en la ciudad portuaria rusa de Taganrog en un ataque ucraniano con drones
Una mujer murió este martes en la ciudad de Taganrog, en la región rusa de Rostov, por un ataque ucraniano con drones, según informaron las autoridades locales. "Falleció una mujer de 65 años. En el momento del ataque se encontraba realizando tareas de limpieza en el edificio atacado". escribió en Telegram el gobernador de la región, Yuri Slyusar. Agregó que los rescatistas continúan trabajando en el lugar del ataque para despejar los escombros del edificio dañado por el ataque ucraniano.
El Parlamento ucraniano confirma la destitución del ministro de Defensa
La Rada Suprema ucraniana ha confirmado este martes la destitución del hasta ahora ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmigal, paso necesario para asumir como próximo titular de Energía, así como la del ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, que se encargará de la cartera que deja Shmigal.
Según confirma el Parlamento ucraniano en una nota, un total de 265 diputados ucranianos han aprobado el cese de Shmigal, como paso previo para que se ponga al frente de la cartera de Energía, puesto salpicado por la trama de corrupción que a finales de 2025 se llevó por delante a la ministra Svitlana Hrinchuk y al titular de Justicia, German Galushchenko.
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- ¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
- El aeropuerto de Córdoba entra en una nueva era: récord de pasajeros y «margen para seguir creciendo»
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Jacobo ve cerrarse la puerta de salida del Córdoba CF: el atacante tiene muy difícil ir al Oviedo en enero
- El Círculo de la Amistad contará con una nueva sede en El Brillante