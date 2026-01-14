Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán acusa a Israel de "armar" a los manifestantes para "arrastrar a EEUU a la guerra" El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha acusado este miércoles a Israel de armar a los manifestantes que llevan semanas protestando contra el Gobierno y ha asegurado que, con este tipo de acciones, busca "arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán". "Israel siempre ha intentado arrastrar a Estados Unidos a librar guerras en su nombre. Pero, sorprendentemente, esta vez no tiene reparo en decirlo en voz alta. Con sangre en las calles, Israel se jacta explícitamente de tener manifestantes armados con armas reales y esta es la razón de que haya cientos de muertos", ha explicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.

Elon Musk proporciona internet gratis a Irán a través de su satélite Starlink La empresa SpaceX de Elon Musk está proporcionando acceso gratuito a internet para usuarios iraníes a través de su servicio de satélite Starlink, mientras la República Islámica continúa la represión contra las protestas ciudadanas y en medio de un bloqueo casi total de las comunicaciones. Las cuentas que Starlink tenía en Irán estaban inactivas hasta ahora porque carecen de licencia oficial, pero se han conectado y se han eliminado las tarifas de suscripción para facilitar el acceso a la población, según explicó Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro de tecnología Holistic Resilience.

Arabia Saudí aplaude a EEUU por declarar "terroristas" a ramas de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano El Gobierno de Arabia Saudí ha aplaudido este miércoles la decisión de Estados Unidos de declarar como "grupos terroristas" a las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, algo que Washington enmarca en sus esfuerzos para "proteger" al país y a sus socios. Así, el Ministerio de Exteriores saudí ha subrayado en un comunicado en redes sociales la "condena" de Riad "al extremismo y el terrorismo", así como "su apoyo a todo lo que permita lograr seguridad, estabilidad y la prosperidad de los países árabes, y la seguridad de la región y el mundo".

Irán tilda de "venganza contra la población" los aranceles de EEUU a los países que negocien con Teherán El Gobierno de Irán ha descrito este miércoles la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a los países que mantengan negocios con Teherán como "una venganza contra la población iraní por defender su patria", en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con una posible intervención militar por la represión de la última oleada dehpr movilizaciones. "El pueblo iraní ha estado bajo sanciones económicas crueles e ilegales y presiones de Estados Unidos y algunos de sus aliados durante más de 75 años bajo diversos pretextos, lo que refleja un resentimiento institucionalizado contra el pueblo iraní en el sistema de formulación de políticas y toma de decisiones en Estados Unidos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Israel planea una nueva conferencia sobre antisemitismo con presencia de derecha europea El Gobierno de Israel organizará los próximos 26 y 27 de enero en Jerusalén la segunda edición de la polémica Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, un foro que reunirá a dirigentes y exdirigentes políticos mayoritariamente vinculados a la derecha y al conservadurismo internacional, según la agenda publicada en sus canales. La conferencia, promovida por el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, contará entre sus principales ponentes con el primer ministro de Albania, Edi Rama; el ex primer ministro de Australia Scott Morrison; la ex primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko y el ex canciller austríaco Sebastian Kurz.

Irán anuncia juicios y ejecuciones rápidas para los manifestantes detenidos Irán mantiene su escalada represora contra los participantes en las protestas que están poniendo en jaque el régimen. Según ha anunciado este miércoles el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, las autoridades no dilatarán los castigos y llevarán a cabo juicios y ejecuciones "rápidos" contra los manifestantes detenidos. De esta manera, Teherán mantiene el pulso con el presidente de EEUU, Donald Trump, que lleva varios días advirtiendo al país persa sobre una posible intervención militar si mantiene la brutal represión con la que está respondiendo a las movilizaciones. Según la ONG Iran Human Rights, han sido detenidas unas 10.000 personas desde el inicio de las protestas que arrancaron el pasado 28 de diciembre en contra de la enorme depreciación del rial y que han derivado en un clamor en contra del régimen. (Seguir leyendo)

Israel mata al enfermero de un hospital de Gaza en un ataque con dron Un enfermero del hospital Naser del sur de Gaza, que se dirigía a revisar su casa y coger ropa de invierno para sus hijos, murió este martes en un ataque israelí con un dron en la localidad sureña de Jan Yunis. Según informaron a EFE fuentes de su familia, el fallecido es Hatem Ibrahim Abu Saleh, de 46 años, que murió por los disparos de un dron cuadricóptero israelí en la rotonda de Bani Suheila de dicha localidad.

Los grupos palestinos reunidos en El Cairo cerca de acordar el comité que administrará Gaza Los grupos palestinos reunidos en El Cairo, incluido el islamista Hamás, se acercan a un consenso sobre el comité tecnócrata que administrará Gaza en la segunda fase del alto el fuego que estipula el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron este miércoles a EFE fuentes egipcias y palestinas. Según las fuentes, ya estarían acordados los nombres del jefe y los componentes del comité, que proponen Egipto, mediador clave, en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), de Mahmud Abás, que gobierna en áreas limitadas de Cisjordania ocupada, y otros mediadores -EE.UU, Catar y Turquía-.