Presos políticos
El Gobierno de Venezuela liberó ayer a otros tres presos españoles, según ha anunciado el ministro Albares
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que Caracas saca de la cárcel a otros tres presos políticos hispano-venezolanos
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno de Caracas ha liberado a otros tres presos hispano-venezolanos.
"Quiero informar a todos los ciudadanos de que ayer se han producido tres nuevas liberaciones, que se unen al grupo de cinco que ya están en España", ha afirmado el jefe de la diplomacia en una entrevista de este martes en Catalunya Ràdio. "Son todos ellos ciudadanos binacionales. Un ciudadano español ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido venir y hoy mismo volará rumbo a España. Otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España, como estamos ofreciéndole a todos los que son liberados".
El ministro no ha querido incidir en el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de presos, salvo para subrayar que esa mediación se ha hecho a petición de los propios reos, no en representación del Gobierno de España.
El Gobierno aplaude estos pasos por parte del nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta que este fue capturad y llevado a Estados Unidos, tras un asalto y bombardeo del país. "Esto es un segundo paso que desde luego nosotros consideramos muy positivo y animamos en esta nueva etapa de Venezuela al gobierno venezolano a seguir avanzando en esa línea".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Los futuros aparcamientos sumarán más de 1.500 plazas en Córdoba
- Adjudicadas las obras para estabilizar y recuperar la ladera norte de la muralla de Cabra
- Pedro Jiménez, propietario de una firma de moda masculina cordobesa: «Me toca jubilarme por edad, pero seguiré»
- Seis heridos, entre ellos un menor de 15 años, en el incendio de un piso en Belmez
- Cuenta atrás para la temporada de caracoles en Córdoba: 'La afrontamos con ilusión, pero pendientes del tiempo