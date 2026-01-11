Mueren dos esquiadores más en avalanchas en los Alpes franceses

Dos esquiadores han muerto este domingo tras ser arrastrados por avalanchas de nieve en los Alpes franceses, en la región de Saboya, unas víctimas que se suman a los tres fallecidos el sábado en esa misma zona, según han informado las autoridades francesas.

Una de las últimas muertes se ha producido en La Plagne cuando un esquiador británico de unos 50 años de edad ha quedado sepultado por una avalancha a primera hora de la tarde, ha informado la propia estación de esquí. Hasta 52 rescatistas con perros y helicóptero fueron movilizados, pero cuando lo rescataron, 50 minutos después, solo pudieron confirmar su deceso tras extraer su cuerpo, ubicado a 2,5 metros bajo la nieve.

En Courchevel ha muerto a última hora de la mañana de este domingo un esquiador atrapado por una avalancha, ha indicado la estación de esquí sin dar más detalles.

Al menos otro esquiador resultó herido en Tignes-le-Lac tras ser arrastrado por una avalancha en la mañana del domingo y un snowboarder ha sido localizado semisepultado y ha tenido que ser trasladado a un hospital con síntomas de hipotermia.

La responsable de la Policía de Saboya, Vanina Nicoli, ha emitido una alerta a primera hora de la tarde a través de Facebook en la que informa de que a las 12.30 horas ya se habían registrado seis avalanchas en varios puntos. "El manto de nieve es inestable y el riesgo de avalanchas es alto en todas las cordilleras hoy y en los próximos días", ha advertido.

El sábado murieron otros tres esquiadores que estaban fuera de pista en Val-d'Isère y Arêches-Beaufort. En Arêches-Beaufort un hombre falleció y su acompañante resultó gravemente herido en la cabeza. En Val-d'Isère las dos víctimas quedaron sepultadas bajo 2,5 metros de nieve en una zona fuera de pista.

"El terreno en forma de embudo impidió que los esquiadores se refugiaran", ha explicado Turismo de Val-d'Isère en un comunicado de prensa.