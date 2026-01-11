Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski asegura que Rusia esperó deliberadamente a las temperaturas gélidas para lanzar ataques masivos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia esperó deliberadamente a que llegara el clima gélido para lanzar ataques masivos contra la infraestructura energética y edificios residenciales, al haber lanzado en la última semana 1.100 drones, más de 890 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles, incluido el Oréshnik.

Los rusos, dijo en la red social X, "atacaron objetivos que no tienen absolutamente ningún propósito militar: infraestructura energética y edificios residenciales. Esperaron deliberadamente a que llegara el clima gélido para empeorar la situación de nuestra gente".

"Se trata de un terror ruso deliberado y cínico, dirigido específicamente contra la población civil", añadió.