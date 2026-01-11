Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski asegura que Rusia esperó deliberadamente a las temperaturas gélidas para lanzar ataques masivos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia esperó deliberadamente a que llegara el clima gélido para lanzar ataques masivos contra la infraestructura energética y edificios residenciales, al haber lanzado en la última semana 1.100 drones, más de 890 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles, incluido el Oréshnik.
Los rusos, dijo en la red social X, "atacaron objetivos que no tienen absolutamente ningún propósito militar: infraestructura energética y edificios residenciales. Esperaron deliberadamente a que llegara el clima gélido para empeorar la situación de nuestra gente".
"Se trata de un terror ruso deliberado y cínico, dirigido específicamente contra la población civil", añadió.
Ucrania revela que Rusia empleó a comienzos de año por primera vez un dron suicida Guerán-5
Rusia empleó a comienzos del año por primera vez el dron suicida Guerán-5 durante ataques aéreos combinados contra Ucrania, según informó este domingo la inteligencia militar ucraniana, GUR.
De acuerdo con esta fuente, al igual que en el caso de los Guerán anteriores, una modificación de los Shahed iraníes, este dron tampoco puede considerarse un desarrollo propio de Rusia, ya que "se ha constatado una notable similitud estructural y tecnológica con el dron iraní Karrar".
Según un comunicado del GUR, la quinta versión del Guerán tiene una longitud de unos 6 metros y una envergadura de hasta 5,5 metros.
Los rusos combaten 1.418 días en Ucrania, tanto como en la Segunda Guerra Mundial
Los soldados rusos combaten en Ucrania desde hace 1.418 días, los mismos que el Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria (1941-45), la mejor demostración de que lo que comenzó hace casi cuatro años como una operación militar especial (SVO, según sus siglas en ruso) se ha convertido en una guerra de desgaste, de incierto final y catastróficas consecuencias para el Kremlin.
La conocida ya para los anales de la historia como la Guerra de Ucrania comenzó en la madrugada del 24 de febrero de 2022 y, aunque el pasado año ambos bandos volvieron a la mesa de negociaciones, ni rusos ni ucranianos ven aún la luz al final del túnel.
Los soldados soviéticos combatieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial -los dos primeros años la URSS no fue un país beligerante, ya que firmó un pacto de no agresión con Alemania- desde la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 hasta la toma del Reichtag en Berlín el 9 de mayo de 1945.
Muere al menos una civil en un ataque con drones en la ciudad rusa de Voronezh
Al menos una civil rusa ha perdido la vida y tres personas más han resultado heridas durante la madrugada de este domingo en la ciudad rusa de Voronezh como consecuencia de "uno de los ataques con drones más graves" desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022, han informado las autoridades regionales, que han advertido de que "las represalias serán inevitables".
"Trágicamente, una joven falleció durante la noche en cuidados intensivos tras resultar herida cuando los restos de un dron cayeron sobre una vivienda particular. Los médicos lograron operarla, pero sus heridas eran demasiado graves", ha comunicado el gobernador de la provincia homónima, Alexandr Gusev, en un mensaje difundido a primera hora de este domingo en su canal de Telegram.
Gusev ha denunciado que "el enemigo (ucraniano) atacó a tantos civiles como le fue posible", dejando además al menos otros tres heridos: una mujer que permanece hospitalizada --tras someterse a cirugía-- con una herida abdominal, y un hombre y una mujer, que "sufrieron cortes durante el ataque, pero han recibido ya el alta para recibir tratamiento ambulatorio".
El prolongado silencio navideño de Putin
Ni la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de un petrolero con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, rompa su sepulcral silencio navideño. Putin no realiza declaraciones públicas desde que se dirigiera a la nación el 31 de diciembre en su tradicional discurso de fin de año. Reapareció una semana después en la Misa del Gallo en la región de Moscú, pero la prensa no tuvo la oportunidad de hacerle ninguna pregunta. Desde el hundimiento del submarino atómico Kursk en sus primeros meses de mandato (2000), Putin mantiene la misma actitud: no habla cuando es consciente de que la situación es insalvable.
Defensas antiaéreas derriban 33 drones ucranianos en seis regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas han derribado este sábado 33 drones ucranianos sobre seis regiones de la parte europea del país y en aguas del mar Caspio. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los aparatos de ala fija fueron abatidos en Rostov, la más castigada con diez drones; Volgogrado; Krasnodar y Bélgorod. También fueron derribados drones en dos regiones bañadas por el Caspio -Ástraján y la república de Kalmikia-, desde cuyas aguas Moscú bombardea territorio ucraniano con misiles de crucero. La pasada noche las baterías rusas abatieron 59 drones ucranianos, uno de los cuales provocó un incendio en una refinería de la región de Volgogrado.
Un nuevo ataque ruso contra Dnipró deja a más de 50.000 personas sin electricidad
Un nuevo ataque ruso la pasada noche contra la ciudad ucraniana de Dnipró, en el este del país, ha dejado sin electricidad a más de 50.000 personas, denunció este sábado el alcalde, Boris Filatov.
"Como consecuencia del ataque ruso nocturno contra Dnipró, más de 50.000 personas se quedaron sin electricidad", señaló en su cuenta de Telegram.
En el ataque resultaron dañados nueve edificios de varias plantas, en las que se rompieron cerca de 400 ventanas.
EEUU y Ucrania planean firmar un pacto de reconstrucción por 800.000 millones
Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían firmar durante la próxima cumbre de líderes mundiales en Davos (Suiza) un acuerdo que movilizaría unos 800.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia, publica este sábado 'The Telegraph'.
Ese pacto de 'prosperidad', vinculado al plan estadounidense para un acuerdo de paz en Ucrania, busca reactivar la economía ucraniana y sentar las bases de un pacto de seguridad bilateral con Washington, según el diario.
De acuerdo con el 'Telegraph', que cita a fuentes no identificadas, Zelenski había previsto inicialmente viajar a la Casa Blanca para concluir tanto el acuerdo económico como las garantías de seguridad, pero sus aliados europeos recomendaron usar la reunión en Davos, que se celebra entre el 19 y el 23 de enero, como escenario más adecuado.
El Reino Unido acelera la preparación de tropas ante un eventual despliegue en Ucrania
El Gobierno británico anunció este sábado que destinará 200 millones de libras (230 millones de euros) a equipar y entrenar a sus tropas para un posible despliegue en Ucrania como parte de una fuerza internacional que respaldaría la paz en caso de un alto el fuego con Rusia.
El ministro de Defensa, John Healey, dijo que la dotación servirá para asegurar que las Fuerzas Armadas británicas "estén listas para desplegarse y liderar la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU, en inglés)", tras visitar Kiev el viernes y compartir los planes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Healey subrayó que, al tiempo que tratan de conseguir un acuerdo de paz, los aliados siguen comprometidos a reforzar "ahora" las defensas aéreas ucranianas.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el próximo lunes para tratar la situación en la guerra de Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, el ocurrido en la madrugada de este pasado viernes, caracterizado por el uso del misil balístico hipersónico 'Oreshnik', por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado en numerosas ocasiones que Rusia está centrando sus objetivos en la industria energética del país para dejar a los ucranianos sin calefacción en pleno invierno.
En su calendario actualizado, Naciones Unidas fija el inicio de la sesión del Consejo de Seguridad a partir de las 15.00 del lunes (las 21.00 en la España peninsular y Baleares), para tratar "el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania".
