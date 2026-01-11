Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Muere un cuarto bebé en Gaza a causa del frío extremo desde el inicio del invierno

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este domingo de la muerte de un bebé de dos meses a causa del frío extremo, lo que eleva a cuatro el número total de muertes infantiles por hipotermia desde el inicio del invierno.

El bebé, de dos meses, identificado como Mohamed Abu Harbid, falleció en la ciudad de Gaza esta pasada noche en medio de un fuerte descenso de temperaturas y debido "a la falta de calefacción, falta de refugios seguros y escasez de mantas y ropas de invierno".

Además, la oficina de medios del Gobierno de Gaza informó de que con esta última muerte la cifra total de fallecidos por frío extremo desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, ha ascendido a 21, incluidos 18 menores, todos ellos desplazados en los improvisados campamentos con precarias tiendas de campaña, que no les protegen del frío y de las lluvias.