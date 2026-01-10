Vídeo | "No pasa nada. No estoy enfadada contigo": las últimas palabras de la mujer de Mineápolis asesinada por un agente de inmigración

Un vídeo grabado desde el teléfono móvil del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó y mató a una mujer estadounidense en Mineápolis ha sacado a la luz nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora no se conocía. El video, avanzado por Alpha News y de menos de un minuto, muestra desde la perspetiva más cercana posible los instantes previos a los disparos contra Renee Good realizado por el agente, identificado por varios medios como Jonathan Ross.

Las imágenes empiezan con Ross acercándose al vehículo de Good, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso al ICE. "No pasa nada. No estoy enfadada contigo", le dice ella.

El agente graba el auto color burdeos de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la zona de la matrícula, identificada como la ahora viuda, Becca Good. Ella misma confirmó en un comunicado que se encontraba allí con su esposa. "No cambiamos nuestras matrículas cada mañana, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde", le dijo Becca al agente mientras lo grababa y le insistía en que enseñara su cara. "¿Quieres venir por nosotras? Será mejor que vayas a por algo de comida, grandullón", le reprochó la esposa.

Mientras tanto, otro agente aparece por el otro lado del coche y le pide a Renee Good que baje del vehículo. En este momento empieza a maniobrar para irse y Ross se pone delante de ella para impedirle el paso. El agente grita sorprendido y abre fuego contra ella. Tras imágenes movidas por el gesto de Ross se ve el vehículo de la mujer estrellándose contra un poste de la calle.

Otros vídeos confirman que huía

El video ha circulado por redes sociales y ha reavivado el debate entre los que piensan que el agente actuó para protegerse porque pensó que la mujer lo iba a atropellar con su vehículo, relato que defiende la Administración de Donald Trump, y los que aseguran que solo intentaba escapar, en base al movimiento de las ruedas del vehículo de Good, que, como se ve en otros vídeos analizados por medios estadounidenses, se dirigen hacia el espacio de la carretera en el que no estaba el agente.

"Mira esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un auto, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia", escribió el vicepresidente JD Vance, sobre el incidente. El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a Good de cometer "un acto de terrorismo doméstico" al "utilizar su vehículo como un arma". Mientras que Vance consideró que era una activista "víctima de la ideología de izquierda".

Silbatos contra armas

La esposa de la mujer asesinada aseguró este viernes en un comunicado que ellas solo querían "apoyar a sus vecinos". "Nosotras teníamos silbatos. Ellos tenían armas", añadió antes de agradecer la muestras de cariño recibidas desde la muerte de Renee.

"Honramos su memoria viviendo sus valores: rechazando el odio y eligiendo la compasión, alejándonos del miedo y buscando la paz, rechazando la división y sabiendo que debemos unirnos para construir un mundo en el que todos podamos volver a casa sanos y salvos con las personas que amamos", escribió Becca Good.

Según varios medios, Renee era observadora legal, una persona encargada de vigilar la actuación de los agentes federales y garantizar que se respeten los derechos de las personas afectadas. El objetivo es asegurar la transparencia y proteger los derechos de los más vulnerables.