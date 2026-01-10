Intervención en Venezuela
Trump firma un decreto para blindar los ingresos del petróleo venezolano retenidos en EEUU
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este sábado un nuevo paso en su estrategia para controlar el petróleo venezolano, uno de los principales intereses de su Administración en el país, tras la operación militar impulsada por Washington que puso fin al gobierno liderado por Nicolás Maduro. En un nuevo decreto publicado por la Casa Blanca, el presidente blinda los ingresos del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense.
El objetivo es impedir que acreedores del país latinoamericano puedan acceder a ellos o que sean embargados para saldar deudas u otras reclamaciones legales, según una hoja informativa de la Casa Blanca. En ese sentido, el documento recoge que la medida pretende “garantizar que estos fondos se conserven para promover los objetivos de política exterior de Estados Unidos”.
Asimismo, la orden “afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela”, incluso cuando se encuentran bajo custodia estadounidense con fines gubernamentales y diplomáticos, y por tanto no están sujetos a reclamaciones privadas.
La Administración Trump ha señalado que utilizará los ingresos procedentes de la venta de petróleo venezolano, empezando por lo que el propio Trump ha cifrado entre 30 y 50 millones de barriles, en beneficio del pueblo venezolano y estadounidense.
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Vimcorsa licita la construcción de 30 pisos de VPO en el Campo de la Verdad
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': 'No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie
- Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
- Pizzaiolo anuncia una nueva etapa en Córdoba: 'Sigue vivo y se prepara para lo que viene