Latinoamérica
Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno
La excarcelación se produce en medio de presiones de Estados Unidos
EFE
El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de "decenas de personas" que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, varios presos políticos, un excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.
"El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes", informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Vimcorsa licita la construcción de 30 pisos de VPO en el Campo de la Verdad
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': 'No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie
- Fallece un varón en Lucena tras ser atropellado en la carretera de Rute
- Pizzaiolo anuncia una nueva etapa en Córdoba: 'Sigue vivo y se prepara para lo que viene