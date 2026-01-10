Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno

La excarcelación se produce en medio de presiones de Estados Unidos

Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega / Europa Press/Contacto/Iranian Pr / Europa Press

EFE

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de "decenas de personas" que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, varios presos políticos, un excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

"El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes", informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado

