Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) ha dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia o Hungría, lo que allana el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el texto la próxima semana, permitiendo la entrada en vigor provisional del pacto.

Tras más de veinticinco años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, la organización integrada por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, está un paso más cerca de hacerse realidad. Más de un año después de que concluyeran las negociaciones, una mayoría de gobiernos europeos ha respaldado este viernes el texto.

Lo han hecho durante una reunión de embajadores en la que también han aprobado formalmente las salvaguardas que la Comisión propuso hace unas semanas para fortalecer la protección del sector agroalimentario europeo, ante las protestas de los agricultores. La decisión se formalizará a lo largo de la tarde mediante un procedimiento escrito. El texto deberá ser ratificado también por el Parlamento Europeo.

El acuerdo ha salido adelante en un voto muy ajustado, a pesar de la oposición de países importantes y con un sector agrícola potente como son Francia, Polonia o Irlanda. También se habrían opuesto al texto otros como Hungría o Austria, mientras que Bélgica se ha abstenido. Para ser aprobado, el texto necesitaba contar con el apoyo de al menos 15 países del bloque que representen un 65% de la población.

Este paso era fundamental para que Von der Leyen pudiera viajar la próxima semana a Paraguay para firmar el acuerdo, tal y como estaba previsto. El Ejecutivo comunitario no ha confirmado la fecha, pero será previsiblemente el próximo lunes. Bruselas se muestra cauta hasta que concluya el proceso. La presidenta tuvo que cancelar su viaje a Brasil para sellar el trato el pasado mes de diciembre, ante la oposición de los líderes.

El precio de los votos

La Comisión ha puesto sobre la mesa distintas medidas en los últimos meses con el objetivo de abordar las preocupaciones de los agricultores y de convencer a los países más reticentes. Las salvaguardas que los gobiernos europeos han aprobado este viernes refuerzan el mecanismo de vigilancia de los mercados para hacer frente a un potencial incremento de las importaciones o una caída de los precios de los productos procedentes de los países del Mercosur, que ponga en riesgo el sector en Europa.

Tras la negociación entre la Eurocámara y los gobiernos, el texto fija el incremento de las importaciones o la caída de los precios que daría lugar a una investigación en un 8%. Además, el acuerdo permitió ampliar la lista de productos considerados como "sensibles", que incluye el pollo, la ternera, los huevos, el azúcar o los cítricos. En caso de alarma, el Ejecutivo deberá tomar medidas que podrían llegar a la suspensión de las ventajas comerciales que introduce el acuerdo de manera temporal.

Estas salvaguardas, sin embargo, no son suficientes para todos. En paralelo, la Comisión Europea ha propuesto incrementar los fondos dedicados a la Política Agrícola Común en el próximo presupuesto comunitario, todavía pendiente de negociar, para tratar de lograr el respaldo de los gobiernos. Esta decisión habría sido crucial para convencer a Italia.

En respuesta a las demandas de Francia, el otro gran opositor, el Ejecutivo se ha abierto a revisar la legislación actual para incrementar los controles sobre las importaciones y reducir los máximos de ciertos residuos de pesticidas permitidos, prohibiendo la entrada de productos que los superen. Bruselas busca también más fórmulas para reducir el coste de los fertilizantes, entre otras maneras, rebajando los aranceles. Pero para París, nada de esto es suficiente.

Mayor zona de libre comercio del mundo

La Comisión llevaba negociando con los países del Mercosur desde 1999 la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de habitantes, y que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral. La UE, de hecho, es el segundo mayor socio comercial de la región. Solo en 2024, el intercambio entre ambos ascendió a 111.000 millones de euros. El tratado aspira a incrementar sustancialmente el flujo de bienes entre ambos bloques.

Europa exporta mayoritariamente maquinaria, productos químicos y farmacéuticos y coches, mientras que importa, sobre todo, productos agrícolas y minerales. Esto ha supuesto el rechazo de agricultores y ganaderos europeos, que temen el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos.

Los principales países detractores, entre ellos Francia, opinan que el mercado europeo se verá seriamente afectado por la entrada de estos bienes que obedecen a unas normas de producción consideradas menos rigurosas. Por eso, la respuesta ha sido incrementar los controles de las importaciones y la vigilancia de los mercados.

Una cuestión geopolítica

Cuando hace poco menos de un año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles globales a las importaciones, las relaciones comerciales mundiales cambiaron sustancialmente. La Comisión Europea dejó claro que ante la ola de proteccionismo, una de sus prioridades era fortalecer las relaciones económicas con países afines y diversificar así el comercio. Cerrar el acuerdo con los países del Mercosur se convirtió en una prioridad.

No es habitual que el bloque cierre acuerdos de tal envergadura sin contar con el respaldo de los principales países. De hecho, Francia lleva décadas oponiéndose a un pacto con los países del Mercosur. Sin embargo, la intervención de Washington en Venezuela y la voluntad de Trump de aumentar su capacidad de influencia en lo que considera el patio trasero de Estados Unidos han aumentado la presión sobre los europeos que han decidido dar un paso adelante y sellar el trato. "Debemos salvaguardar esta valiosa moneda manteniéndonos como un socio comercial fiable y de confianza", reconoció el pasado miércoles el comisario de comercio Maros Sefcovic.