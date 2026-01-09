Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca territorio ucraniano con su misil balístico hipersónico Oréshnik

Rusia bombardeó esta noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

El comunicado castrense explica que la operación es una "respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra la residencia del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod perpetrado el 29 de diciembre".

Añade que Moscú golpeó anoche "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos.