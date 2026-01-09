Al menos 14 muertos, entre ellos 5 niños, en Gaza por ataques aéreos de Israel pese al alto el fuego

Aunque el mundo deje de mirar hacia la Franja de Gaza, las bombas no dejan de caer sobre ella. Este jueves el Ejército israelí ha matado a 14 palestinos en todo el enclave como resultado de diferentes ataques aéreos. Entre las víctimas mortales, hay cinco niños. Este jueves un proyectil fue lanzado en dirección a territorio israelí desde Ciudad de Gaza, pero cayó en el interior del enclave. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado en la cadena Fox News que 59 países están dispuestos a intervenir en Gaza si Hamás no se desarma, sin especificar cuáles.

Los bombardeos se han repartido por todo el territorio gazatí. En al Mawasi, la supuesta zona humanitaria al sur del enclave, un ataque aéreo israelí contra un campamento de tiendas improvisadas que albergan a cientos de personas desplazadas ha matado a cuatro palestinos. Otras cuatro personas han muerto en un bombardeo en el barrio de Zeitoun, en Ciudad de Gaza. Una niña palestina de 11 años llamada Hamsa Housou ha perecido por fuego israelí en Jabalia, al norte del enclave. Los ataques también han alcanzado las centrales Bureji y Nuseirat.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego hace tres meses, al menos 425 palestinos han sido asesinados y otros 1.206 han resultado heridos en ataques israelíes, según el ministerio de Salud gazatí. Mientras, las condiciones de vida siguen empeorando, ya que la gran mayoría de población está malviviendo en refugios improvisados en edificios medio derruidos o tiendas de campaña construidas con lonas de plástico, y la situación meteorológica sigue castigándolas con inundaciones, fuertes tormentas y mucho frío. Médicos Sin Fronteras ha denunciado que, como resultado, los palestinos en Gaza están sufriendo "infecciones respiratorias, complicaciones de heridas [y] enfermedades de la piel".

Bombardeos sobre el Líbano

El Ejército israelí y el servicio de seguridad interna Shin Bet han confirmado en un comunicado conjunto que los ataques aéreos del jueves fueron llevados a cabo en respuesta al "lanzamiento fallido" de un misil desde Ciudad de Gaza a Israel. "El lanzamiento realizado desde Gaza constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", afirma el comunicado. Los bombardeos apuntaron "precisamente" a los miembros de Hamás y a la infraestructura del grupo, incluidos los túneles utilizados para lanzar cohetes, en el norte y el sur de Gaza, según las agencias de seguridad.

A su vez, el Ejército israelí ha anunciado este viernes que están llevando a cabo ataques contra objetivos de Hizbulá en varias zonas del Líbano, citando las "continuas violaciones de los acuerdos de alto el fuego" por parte del grupo, pero no ha proporcionado más detalles sobre los objetivos o las supuestas violaciones. Esta semana el Ejército libanés ha afirmado haber conseguido el objetivo de un monopolio estatal de las armas al sur del país de forma "efectiva y tangible", aunque alertan de que todavía hay más trabajo por hacer para limpiar las municiones sin explotar y los túneles de la zona. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, respondió diciendo que los esfuerzos del Gobierno y el Ejército libaneses son un comienzo alentador pero que están lejos de ser suficientes.