Parlamento venezolano
Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos nacionales y también extranjeros
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, asegura que es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país
EFE
Caracas
El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país.
- Córdoba registra -3,7 grados este miércoles y se prepara para recibir la borrasca Goretti
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste
- El cerramiento de El Arcángel, cada vez más cerca: Urbanismo licita la obra por 1,6 millones
- El PSOE de Córdoba exige cámaras de vigilancia en el parking de Miraflores ante la 'oleada de robos