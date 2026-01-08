Trump ordena la retirada de Estados Unidos de todos los grandes organismos internacionales sobre cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un nuevo golpe al entramado de la gobernanza climática internacional. Este jueves, en medio del torbellino generado por sus acciones en Venezuela y sus promesas para aumentar la extracción de petróleo de este territorio, Trump ha emitido una orden ejecutiva para reclamar la retirada del país que preside de un total de 66 organizaciones y tratados internacionales que, según constata un comunicado emitido por la Casa Blanca, "ya no son útiles a los intereses nacionales". Entre ellas figuran varias entidades vinculadas a Naciones Unidas entre las que destacan algunos de los organismos más importantes del mundo en materia de cambio climático, protección de la biodiversidad y fomento de las energías renovables.

La decisión afecta a un total de 31 organismos vinculados a Naciones Unidas y a otras 35 entidades internacionales independientes entre las que también figuran grupos dedicados a salvaguardar la salud pública y a fomentar las políticas de género y de inclusión. Aunque por el momento aún no se ha detallado la lista completa de entidades afectadas, y aún no está claro si el Congreso estadounidense respaldará la decisión, el gabinete de Trump ha confirmado la salida de Washington de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el grupo que desde 1992 articula la cooperación internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que, además, acoge los debates celebrados anualmente en las cumbres del clima. En la práctica, la decisión supone la retirada del segundo mayor emisor de gases contaminantes del principal foro multilateral donde se negocian las respuestas a la crisis climática.

La medida incluye la retirada definitiva de Estados Unidos de la entidad que ha impulsado el Acuerdo de París y que organiza las cumbres del clima

La orden presidencial también reafirma la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el gran pacto global para reducir emisiones, así como la retirada del país del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el mayor organismo científico encargado de evaluar de forma periódica el estado del conocimiento sobre el cambio climático y proponer soluciones basadas en la ciencia para lidiar frente a este problema. El repliegue alcanza a otras entidades estratégicas relacionadas con la transición energética y la gestión de los océanos y los recursos hídricos, como la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) o las entidades de Naciones Unidas para la protección de los océanos o la gestión sostenible del agua.

Organismos científicos

La Casa Blanca justifica estas decisiones en el marco de la doctrina de "Estados Unidos primero", que Trump ha reactivado con fuerza desde su regreso al poder ya un año. El presidente ha reiterado en múltiples ocasiones su rechazo al consenso científico que constata la existencia de la crisis climática y atribuye el calentamiento global a las actividades humanas. En los últimos meses, de hecho, el discurso de Trump ha ido adquiriendo tintes cada vez más negacionistas, llegando incluso a calificar la ciencia climática como "un engaño", a la par que ha apostado por desmantelar todas las políticas climáticas impulsadas por Biden y, en su lugar, redoblar su apoyo a la extracción y el comercio de combustibles fósiles como el petróleo y el gas.

El comisario europeo de Acción Climática ha tachado de "lamentable" y "desafortunada" la decisión de Trump

La reacción internacional no se ha hecho esperar. Desde Bruselas, el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, ha lamentado la retirada de Estados Unidos de estas entidades y ha recordado que estos organismos "sustentan la acción climática a escala mundial" ya que reúne al conjunto de los países para reducir emisiones, adaptarse al cambio climático y evaluar los avances. "La decisión de la mayor economía del mundo de apartarse de ella es lamentable y desafortunada", ha declarado Hoekstra al poco de conocerse la noticia, a la par que ha reiterado que "la Unión Europea seguirá apostando por la cooperación climática internacional y por el respaldo a la investigación científica".

En términos prácticos, la salida de Estados Unidos no implica la desaparición de estos organismos, pero sí debilita su capacidad financiera y política. Más allá de su impacto inmediato, la decisión plantea interrogantes de fondo sobre el futuro de la gobernanza climática global en un momento en que los efectos del cambio climático se están intensificando en todo el mundo. En este sentido, ya hay quien argumenta que la retirada de Estados Unidos refuerza las fracturas en la respuesta internacional y deja a otros actores, como la Unión Europea o China, ante el reto de sostener el impulso multilateral frente a una crisis que, por definición, no entiende de fronteras.