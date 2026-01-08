Crece la indignación por la muerte de una mujer por disparos de un agente de ICE mientras el Gobierno justifica la actuación

La ciudad de Mineápolis ha vivido este jueves su segunda jornada de protestas por la muerte de una mujer estadounidense tras recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras el Gobierno de Donald Trump intentaba justificar la actuación policial.

A primera hora de la mañana, hora local, decenas de manifestantes se concentraron frente al Bishop Henry Whipple Federal Building, el edificio federal donde se encuentran los agentes antiinmigración. "Asesinos", "Estáis matando a estadounidenses", gritaron los manifestantes a los agentes, que formaron una barrera humana para proteger los accesos al edificio, informa Efe.

Renee Good, de 37 años, murió este miércoles tras recibir varios disparos por parte de un agente de ICE mientras protestaba contra la presencia de esa unidad en la ciudad.

A lo largo de la mañana, varios manifestantes se han enfrentado con los agentes federales acusándoles de "asesinos" y les han pedido que se marchen de la ciudad como también les requirió el alcalde, Jacob Frey, tras conocer el incidente. Los mayores enfrentamientos se han vivido cuando ha llegado a la zona de la protesta Gregory Bovino, alto funcionario de la seguridad fronteriza de EEUU, una de las figuras más visibles en las operaciones de inmigración de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en ciudades como Mineápolis.

Bovino se ha paseado a lo largo de la cadena humana de agentes federales, con una actitud desafiante, mientras todos los manifestantes se agolpaban por donde pasaba y le acusaban de ser el responsable de la muerte de Good.

También se han registrado incidentes en Fort Snelling, a las afueras de Minneápolis, donde agentes federales se han enfrentado a una multitud de manifestantes con gas pimienta y lacrimógeno, según informa AFP. Los manifestantes han gritado consignas contra ICE y los agentes han detenido a varias personas.

"Acto de terrorismo doméstico"

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró el miércoles el estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse ante la previsión de nuevas protestas. Además, los colegios públicos de la ciudad cancelaron las clases lo que queda de semana por seguridad.

Otras grandes ciudades del país, como Nueva York o Washington, también han salido a protestar por la muerte de la ciudadana estadounidense.

En un intento de justificar la acción del agente que puso fin a la vida de Renee Good, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha asegurado que la mujer cometió "un acto de terrorismo doméstico" al "utilizar su vehículo como un arma". El agente, ha añadido, disparó porque "sintió que su vida corría peligro". Las declaraciones de Noem contradicen los análisis realizados por varios medios del país, que sostienen que el vehículo de Good se estaba apartando del agente cuando él abrió fuego.

El vicepresidente, JD Vance, también ha apoyado la actuación del agente de ICE y ha asegurado que fue en "legítima defensa". "Atropellar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el coche justifica que le disparen. Eso no es bueno, por cierto, pero cuando se obliga a alguien a actuar en defensa propia, es casi una pregunta sin sentido", ha manifestado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, a pesar de que la mujer asesinada no atropelló al agente. Vance también ha acusado a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda".

La ciudad del estado de Minnesota ya ha sido anteriormente el epicentro de protestas contra la violencia policial. En 2020, fue protagonista del asesinato de George Floyd, a una milla de donde ocurrió el de Good, a manos de un policía, que desató una oleada de protestas antirracistas en todo el país