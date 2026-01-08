Óbito
Muere a los 80 años Michael Reagan, hijo del expresidente estadounidense Ronald Reagan
Era un comentarista político conservador, conocido por su programa de radio 'The Michael Reagan Show' y por su colaboración en el canal NewsMax
EFE
Michael Reagan, uno de los cinco hijos del expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989), ha fallecido a los 80 años, indicó su familia en un comunicado.
Su fallecimiento tuvo lugar el domingo en Los Ángeles rodeado de los suyos, según esa nota que apuntó que sus allegados lloran "la pérdida de un hombre que significó tanto para todos los que lo conocieron y lo amaron".
Michael Reagan era un comentarista político conservador, conocido por su programa de radio 'The Michael Reagan Show' y por su colaboración en el canal NewsMax.
Ronald Reagan y su primera mujer, Jane Wyman, lo adoptaron pocas horas después de su nacimiento, según recuerda la cadena CNN.
El expresidente, que murió en 2004, tuvo otros cuatro hijos: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (fallecida en 2001) y Christine Reagan, que falleció en 1947 poco después de nacer.
Reagan tuvo una carrera como actor en Hollywood hasta mediados de la década de los sesenta y llegó al poder a los 69 años. Está considerado una figura clave en el conservadurismo estadounidense, en particular por su impulso al fin de la Guerra Fría.
