En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"
Rusia denuncia la "intercepción ilegal" de un petrolero por parte de EEUU
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.
El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Page, sobre Venezuela: "Ni Maduro ni Trump. No estamos ante un nuevo orden mundial, es un desorden monumental"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su reflexión sobre la situación que vive Venezuela, rechazando de plano tanto la figura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como la del presidente de EEUU, Donald Trump. "No estamos ante un nuevo orden mundial, estamos ante un desorden monumental".
Desde Villanueva de Alcardete, con motivo de la inauguración de la depuradora, ha señalado que este "nuevo desorden monumental" se estructura "al capricho de un mandarín" en relación a la figura del mandatario estadounidense, del que él piensa si verdaderamente "está en sus cabales".
Ha tildado de "inquietante y muy preocupante" que el ejército de Estados Unidos, "el más poderoso en términos militares del mundo", se ponga al servicio "del capitalismo más salvaje para robar el petróleo de otros países".
Los carburantes siguen a la baja tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela
El precio de los carburantes ha seguido bajando levemente durante los últimos días, con lo que suman ya seis semanas a la baja, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Con ello, la gasolina renueva su mínimo desde septiembre de 2021 y el diésel se sitúa en su nivel más bajo desde junio de 2024.
Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Servimedia, que muestran que con respecto a hace un año la gasolina cuesta un 6,4% menos mientras que el diésel es un 4,8% más barato. En concreto, el precio medio de la gasolina esta semana en España es de 1,438 euros por litro, lo que supone un descenso del 0,14% con respecto a los 1,44 euros de la semana pasada. Con ello, es un 9,7% inferior al del inicio del conflicto bélico en Ucrania, en febrero de 2022. Por su parte, el del gasoil es de 1,385 euros por litro, un 0,22% más bajo que los 1,388 euros de la última referencia. En su caso, con respecto a finales de febrero de 2022 baja un 6,4%.
Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 79,09 euros, 11 céntimos menos que la semana anterior, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 76,18 euros, 16 céntimos menos que en la última referencia.
Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— no está "dando todo lo que consideramos necesario".
"Solo el tiempo lo dirá", respondió en una entrevista con The New York Times al ser preguntado por el tiempo que la administración exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana.
"La reconstruiremos de una manera muy rentable", declaró Trump al Times. "Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".
El Gobierno encargado de Venezuela denuncia que el ataque de EEUU provocó 100 muertos
El ataque de Estados Unidos el pasado 3 de enero a Venezuela, que precipitó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejó 100 muertos y una cantidad similar de heridos, dijo el miércoles el ministro del Interior. "Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país", dijo el ministro Diosdado Cabello, durante su programa semanal "Con el mazo dando".
La relación entre Venezuela y Estados Unidos tiene "una mancha" tras el ataque y la captura del presidente Nicolás Maduro, declaró el miércoles la nueva líder del país, Delcy Rodríguez, que sin embargo aceptó negociar la venta de petróleo con Washington. El Gobierno de Donald Trump aseguró, por su parte, que tiene la intención de controlar las ventas del crudo venezolano "indefinidamente", y que las decisiones de Caracas serán "dictadas" por Washington.
Venezuela confirma que Maduro y su esposa resultaron heridos durante el ataque de EEUU contra Caracas
El Gobierno de Venezuela ha confirmado que tanto el presidente del país, Nicolás Maduro, como su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante el ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país sudamericano, en el que ambos fueron capturados en el Palacio de Miraflores y trasladados al país norteamericano.
"Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás, (sufrió) una herida en la pierna", ha dicho el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien ha afirmado que ambos "están mejorando" de las "dolencias" sufridas a causa de "un ataque artero" por parte de Washington.
Cabello ha ensalzado durante una comparecencia en el programa 'Con el mazo dando', retransmitido por la cadena de televisión pública VTV, el "heroísmo", la "fuerza" y la "entrega" del mandatario, de quien ha recordado que Maduro "es el presidente constitucional" de Venezuela.
Pekín denuncia la incautación del petrolero ruso y defiende la cooperación energética con Moscú
China denunció este jueves la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, al tiempo que defendió la legitimidad de su cooperación energética con Rusia frente a las sanciones de Washington.
En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning sostuvo hoy que la "incautación arbitraria" de buques de otros países en alta mar "contraviene seriamente el derecho internacional" y vulnera los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.
Pekín reiteró además su rechazo a las sanciones "que carecen de base en el derecho internacional" y que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
Machado considera "absolutamente temporal" el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela
La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es "absolutamente temporal" e insistió en que su país está en un proceso hacia la "transición", luego de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante operación militar estadounidense en el país suramericano.
Machado, en una entrevista con el medio venezolano La Patilla, afirmó que la Administración de Rodríguez, quien juró al cargo el lunes por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es "absolutamente temporal".
"Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible", añadió Machado.
Delcy Rodríguez llama a la unión en Venezuela para sanar "la herida" del ataque de EE.UU.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este miércoles un llamado a la unión en el país para sanar la "herida muy profunda" que, afirmó, dejó el ataque de Estados Unidos el pasado sábado, cuando fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Delcy Rodríguez y la alianza chavista se comprometen con "el rescate" de Maduro y su esposa
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los partidos chavistas agrupados en el Gran Polo Patriótico se comprometieron este miércoles con "el rescate" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura el sábado en Caracas por parte de fuerzas de este país.
Rodríguez encabezó una reunión con esa coalición a fin de "trazar metas en defensa de la paz y la soberanía", entre ellas, "el rescate" de Maduro y Flores "tras su secuestro por fuerzas de ocupación" estadounidenses, según el equipo de prensa de la Presidencia.
Petro y Trump hablan por primera vez tras las últimas amenazas de EEUU a Colombia
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas. (Seguir leyendo)
- Córdoba registra -3,7 grados este miércoles y se prepara para recibir la borrasca Goretti
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
- Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste
- El cerramiento de El Arcángel, cada vez más cerca: Urbanismo licita la obra por 1,6 millones
- El PSOE de Córdoba exige cámaras de vigilancia en el parking de Miraflores ante la 'oleada de robos