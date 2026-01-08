EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

Los carburantes siguen a la baja tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El precio de los carburantes ha seguido bajando levemente durante los últimos días, con lo que suman ya seis semanas a la baja, coincidiendo con el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Con ello, la gasolina renueva su mínimo desde septiembre de 2021 y el diésel se sitúa en su nivel más bajo desde junio de 2024.

Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Servimedia, que muestran que con respecto a hace un año la gasolina cuesta un 6,4% menos mientras que el diésel es un 4,8% más barato. En concreto, el precio medio de la gasolina esta semana en España es de 1,438 euros por litro, lo que supone un descenso del 0,14% con respecto a los 1,44 euros de la semana pasada. Con ello, es un 9,7% inferior al del inicio del conflicto bélico en Ucrania, en febrero de 2022. Por su parte, el del gasoil es de 1,385 euros por litro, un 0,22% más bajo que los 1,388 euros de la última referencia. En su caso, con respecto a finales de febrero de 2022 baja un 6,4%.

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 79,09 euros, 11 céntimos menos que la semana anterior, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 76,18 euros, 16 céntimos menos que en la última referencia.