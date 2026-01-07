Francia prepara un plan con sus aliados para "responder" a las amenazas de Trump sobre Groenlandia: "Estas intimidaciones deben acabar"

Una posible intervención por la fuerza de Estados Unidos en Groenlandia o la opción de comprar la isla danesa ha puesto en alerta a los países europeos, que empiezan a plantearse cuál debería ser la respuesta a una eventual agresión. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha avanzado este miércoles que Francia prepara un plan para "responder" junto a sus aliados europeos contra cualquier forma de "intimidación" de la Administración estadounidense. Barrot y sus homólogos de Alemania y Polonia, que se han reunido en París (el llamado Triángulo de Weimar), han reiterado su apoyo a Dinamarca ante las ambiciones de Estados Unidos, pero con tonos diferentes sobre la actitud que hay que adoptar con el presidente Donald Trump.

Al mismo tiempo que la Casa Blanca insistía en que su primera apuesta con Groenlandia es la vía diplomática, y no la fuerza militar, pero sin renunciar a la compra de la isla, y con la confirmación de que EEUU ha aceptado reunirse con Dinamarca la próxima semana para abordar esta cuestión, Francia, Alemania y Polonia han aprovechado el encuentro en París de este miércoles para lanzar un mensaje claro: "Groenlandia no está en venta y no se compra". El jefe de la diplomacia francesa ha precisado que su país compartirá el plan con sus socios europeos "en los próximos días", pero que será Dinamarca quien tenga la última palabra.

Groenlandia no es Venezuela

Según el ministro francés, el objetivo del plan será reforzar la Unión Europea y disuadir toda amenaza que vaya "contra su seguridad y sus intereses", mostrando un apoyo total a Dinamarca ante las pretensiones de EEUU. "El presidente de la república [Emmanuel Macron] fue este verano a Groenlandia para reforzar nuestra presencia diplomática e inauguramos un consulado en la capital, Nuuk. Como lo ha recordado la primera ministra danesa, Groenlandia no está en venta, no está disponible. Por lo que estas intimidaciones deben acabar. Dinamarca puede contar con nuestra solidaridad", ha reclamado Barrot.

Unas declaraciones que no son una simple opinión, ya que Barrot reconoció por la mañana haber conversado por teléfono horas antes con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien le negó la posibilidad de que su Gobierno repita en territorio groenlandés el mismo 'modus operandi' que llevó a cabo en Venezuela. El ministro galo quiso recordar que los estadounidenses están "muy apegados" a la Alianza transatlántica (formada en 1949 entre Europa y América del Norte después de la Segunda Guerra Mundial) a la que "contribuyeron a la seguridad de Europa, pero de la que sacaron dividendos, beneficios excepcionales".

El ministro de Exteriores alemán, Johan Wadephul, ha optado por mostrar un tono más conciliador y poner de relieve que la reunión aceptada por Rubio con Dinamarca es una oportunidad para abordar el asunto por la vía del diálogo con el Gobierno danés. Preguntado sobre si la actitud de Trump amenaza los fundamentos y la existencia misma de la OTAN, la respuesta de Wadephul ha sido para hacer hincapié en la solidez de la organización, haciendo hincapié en que "corresponde a los groenlandeses decidir su futuro con Dinamarca" y en que, por encima de todo, están los principios de la ONU sobre la soberanía de los estados y la inviolabilidad de las fronteras.

Por su parte, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, prefirió subrayar que que en Estados Unidos las cuestiones territoriales son competencia del Congreso, al que dijo que le gustaría escuchar cómo se pronuncia sobre el tema.

Soberanía danesa

Macron fue de los primeros líderes europeos en pronunciarse sobre la amenaza de Trump sobre Groenlandia, el martes tras la Cumbre de la Coalición de Voluntarios. "En mi opinión, no existe ningún escenario en el que Estados Unidos se vea en la posición de violar la soberanía danesa", declaró el presidente francés, quien insistió en que "Groenlandia es un territorio bajo soberanía danesa y seguirá siéndolo".

Precisamente, después de esa reunión del martes, los aliados, entre ellos España, lanzaron un comunicado al respecto subrayando que "la seguridad en el Ártico debe garantizarse colectivamente, junto con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

En los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos ha reiterado su intención de que la vasta isla ártica esté bajo la bandera estadounidense. Unas amenazas que han generado cierta inquietud entre la diplomacia europea. Por ello, el martes a última hora, la presidencia francesa organizó una llamada con sus homólogos del G7 el pasado 6 de enero para abordar temas, como Ucrania y Venezuela pero también el conflicto de Groenlandia.

Groenlandia, un objetivo estratégico para EEUU

Los líderes de las principales potencias europeas y Canadá se han unido públicamente en las últimas semanas para mostrar su apoyo a la isla.

Groenlandia se ha convertido en un objetivo para Donald Trump, puesto que este territorio danés es rico en recursos minerales y con tan solo 57.000 habitantes es considerada por el gobierno de Trump como un “objetivo estratégico de seguridad nacional”, después de estar años vinculada a Estados Unidos por un acuerdo de defensa.

En medio de las tensiones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que se reunirá la próxima semana con funcionarios daneses, miembro de la OTAN, sobre la cuestión de Groenlandia.