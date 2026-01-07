Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército israelí mata a dos "terroristas" de Hezbolá en su ataque a Jirbet Salem, en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de dos personas en un ataque efectuado este martes sobre Jirbet Salem, en el sur de Líbano, indicando que ambos son "terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá.

El cuerpo militar ha confirmado la cifra de víctimas mortales adelantada por la agencia de noticias libanesa NNA, en un mensaje a través de su cuenta en Telegram en el que ha asegurado que los dos "terroristas participaban en la reconstrucción de infraestructuras militares de (...) Hezbolá".

"Uno de ellos era un terrorista ingeniero del complejo que dirigía los esfuerzos de reconstrucción de la organización", ha indicado el Ejército israelí antes de denunciar, como en otras ocasiones, que ambos cometieron "una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y Líbano".