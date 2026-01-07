El cese del jefe de contrainteligencia de Maduro abona la hipótesis del 'topo' de la CIA en el equipo de seguridad

El general Javier Marcano Tábata era el todopoderoso director de la contrainteligencia militar, la temida DGCIM. Y era, además, jefe de la Guardia de Honor Presidencial de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, su sustituta, lo ha reemplazado por otro general, Gustavo González López. Marcano Tábata era el azote de la oposición y cayó en desgracia después de la operación llevada a cabo por Estados Unidos para secuestrar al jefe de Estado. De acuerdo con el canal televisivo Venevisión, el general ha sido arrestado. Esa información no ha sido confirmada por ningún medio estatal y tampoco tomada por el momento por las publicaciones opositoras.

Marcano Tábata no era un personaje menor dentro de la estructura militar y de seguridad del madurismo. Había jurado proteger con su vida al presidente. Los sucesos del 3 de enero lo dejaron expuesto. Ahora señalado como el arquitecto de una traición que permitió la captura de Maduro el pasado 3 de enero, con un saldo de 77 muertos: 43 militares venezolanos, 32 cubanos que formaban parte del anillo de protección del presidente y dos mujeres civiles.

En un país donde predomina una prensa afirmativa, la situación de Marcano Tábata fue apenas informada a través de un parte burocrático. Los rumores apuntan a una situación más delicada del general. Se lo responsabiliza de haber desactivado los protocolos de defensa aérea en el Fuerte Tiuna durante la madrugada del sábado y haber facilitado la "ruta de Extracción". Venevisión cita a un "portavoz cercano a la Vicepresidencia", según el cual Marcano Tábata "no solo falló en su deber, sino que vendió la soberanía al mejor postor". Según The New York Times, la CIA tenía un "topo" dentro del Gobierno que permitió rastrear los movimientos de Maduro.

La confirmación de su arresto supondría un verdadero terremoto político al seno del Gobierno y una necesidad imperiosa de la "presidenta encargada" de reestructurar profundamente el área de seguridad que se mostró ineficaz a la hora de asumir sus responsabilidades. La cadena del rumor también habla de detenciones de oficiales de inteligencia y contrainteligencia que respondían a Marcano.