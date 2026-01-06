La Coalición de Voluntarios se reúne en París para concretar las garantías de seguridad para Ucrania

Emmanuel Macron recibe este martes en el Palacio del Elíseo a 27 jefes de Estado, miembros de la Coalición de Voluntarios, para concretar las garantías de seguridad de Ucrania. "Estas conversaciones deben brindar mayor protección y fortaleza a Ucrania", declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en redes sociales a su llegada a París este mediodía.

Es la primera vez en casi un año que la Coalición se reúne "presencialmente al completo", con el objetivo de demostrar la "convergencia" de los aliados sobre las "modalidades operativas" de las garantías de seguridad para un alto el fuego, según adelantó el Palacio. Las conversaciones de este martes estarán divididas en cinco puntos, en las que se incluye las diferentes “modalidades de un futuro alto el fuego” entre Rusia y Ucrania, las consecuencias en caso de violación de este acuerdo de paz, el compromiso de apoyar a Kiev, las condiciones para “desplegar una fuerza multinacional” para “tranquilizar a Ucrania”, y un acuerdo para una cooperación de largo plazo en defensa.

Durante la mañana, varias agencias han adelantado datos sobre el borrador de la cumbre. Según al que ha tenido acceso Reuters, los aliados de Ucrania están dispuestos a adoptar un sistema de garantías política y jurídicamente vinculantes en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia. "Estos compromisos podrían incluir el uso de capacidades militares, inteligencia y apoyo logístico, y la adopción de sanciones adicionales", se puede leer en el documento. Además, la coalición de voluntarios podría prepararse para afirmar que su futura "Fuerza Multinacional para Ucrania" se beneficiará del "compromiso estadounidense de apoyarla en caso de un ataque ruso" tras un posible alto el fuego, según informaciones de AFP. "Los socios de la coalición y Estados Unidos desempeñarán un papel vital, en estrecha coordinación, para proporcionar estas garantías de seguridad", añaden.

EEUU estará presente en París

Emmanuel Macron junto con el presidente ucraniano, quienes se han reunido horas antes del almuerzo de la cumbre, lideran esta reunión en la que participa el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, la italiana, Giorgia Meloni, el canadiense, Mark Carney o el presidente de España, Pedro Sanchez. Por el lado estadounidense, se espera la presencia del enviado especial, Steve Witkoff y Jared Kushner, lo que marca la primera participación estadounidense en una cumbre presencial de esta coalición, lanzada en primavera por Francia y el Reino Unido. Estados Unidos siempre ha mostrado una postura distante, de hecho, no es miembro de pleno derecho de esta coalición.

La delegación estadounidense, que iba a estar encabezada inicialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien tuvo que suspender su viaje a la capital francesa por la operación estadounidense en Venezuela, se completa con el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Comando Europeo de EE.UU. y Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN, añadieron las fuentes.

La presidencia francesa confirmó la voluntad de avanzar en los acuerdos, aunque matizó que las decisiones que se tomen en esta reunión se revelaran únicamente “lo que permita el secreto militar”. Por lo que, difícilmente este martes se hará público el tamaño de la fuerza multinacional ni las contribuciones de países dispuestos a participar, como Francia o el Reino Unido.

La reunión de la colación de voluntarios culminará con una rueda de prensa a última hora de la tarde, en la que participarán los presidentes Macron y Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Desplegar tropas en Ucrania

El despliegue de tropas en Ucrania se ha convertido en el principal escollo para la Coalición de Voluntarios. Algunos miembros se muestran reticentes o ambiguos con esta idea, sin embargo, Francia, Reino Unido y Turquía han dado un paso hacia adelante reconociendo que defenderán la propuesta de desplegar una fuerza de paz en Ucrania en la cumbre de este martes, según informó Radio Free Europe-Radio Liberty.

Francia y el Reino Unido aportarían la mayor parte de las tropas, mientras que Turquía se encargaría de la seguridad marítima en el Mar Negro.

La adhesión de Ucrania a la UE

Otro punto en las garantías de seguridad que genera incomodidad entre algunos funcionarios europeos es la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El actual plan de paz incluye una posible admisión para enero de 2027, pero algunas voces de la Comisión Europea consideran la idea poco viable.

Para Kiev este punto en el texto final de las garantías de seguridad es una prioridad absoluta, puesto que sería la moneda de cambio a la hora de ofrecer una concesión territorial en este conflicto. Una idea apoyada en parte por Estados Unidos, quien en repetidas ocasiones ha mencionado que Europa debe "asumir más responsabilidad sobre la seguridad" de Ucrania.