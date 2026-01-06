El significado de los signos de Maduro durante su detención

Algunos de los primeros gestos de Nicolás Maduro ante las cámaras tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses parecieron todo menos los de la derrota: pulgar hacia arriba y el signo de victoria y lo que muchos interpretaron como un desafiante signo de paz aparecieron cuando él y su esposa fueron llevados esposados por las autoridades a su llegada a Nueva York el sábado. El verdadero significado del gesto no pasó desapercibido para sus leales, las redes sociales y para los medios de comunicación.

En una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, la capital, el lunes, los legisladores hicieron la misma señal, a veces con ligeras variaciones. No se trata solo del símbolo universal de la paz. El gesto de “V” con dos dedos se ha utilizado durante mucho tiempo para señalar la victoria en un contexto de guerra y fue popularizado por Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.

Simpatizantes del chavismo se manifiestan durante una marcha en apoyo al inicio de la Asamblea Nacional este lunes, en Caracas (Venezuela). / RONALD PEÑA R. / EFE

El símbolo de dos manos que usa Maduro —una formando una "V" y la otra apuntando hacia ella— significa "Nosotros venceremos", según expertos en chavismo, el movimiento político que lleva el nombre de Hugo Chávez, predecesor de Maduro. Es una frase que los movimientos revolucionarios de izquierda en Latinoamérica, incluyendo Cuba, han usado desde hace tiempo para señalar el triunfo sobre la opresión.

Los partidarios de Maduro han celebrado el signo mantenido por el presidente encarcelado e incluso el principal canal de televisión estatal de Venezuela, VTV, calificó el gesto de Maduro como un “poderoso símbolo de dignidad y coraje” y una "señal de paz y victoria".

Jorge Rodríguez, hermano de Decly Rodríguez, la nueva presidenta interina del país, y ratificado este lunes como presidente de la Asamblea Nacional en la misma sesión en la que su hermana fue juramentada como líder del país, hizo la señal varias veces, incluso cuando el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, también diputado un legislador, lo nominó como presidente del Parlamento.