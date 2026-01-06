Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Merz apunta a que Alemania no desplegaría tropas en Ucrania, sino en el país vecino
El canciller alemán, Friedrich Merz, apuntó este martes tras la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios en París que Alemania podría desplegar tropas de paz en un país vecino a Ucrania si se consigue declarar un alto el fuego con Rusia, pero no en el propio país invadido. "Alemania seguirá implicándose política, financiera y también militarmente. De eso podría formar parte el despliegue de efectivos en territorio vecino (de Ucrania) parte de la OTAN, después de un alto el fuego", dijo en una rueda de prensa con los líderes de Francia, Reino Unido y Ucrania.
Zelenski asegura que la arquitectura de seguridad para Ucrania está "practicamente lista"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que la arquitectura de las garantías de seguridad para Ucrania está "prácticamente lista", al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad en tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del Ejército ucraniano. Zelenski hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en París tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios formada por una treintena de países y después de firmar junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, una declaración de intenciones sobre el despliegue de una fuerza multinacional.
Macron destaca la "convergencia" de los aliados de Kiev y de EEUU para las garantías de seguridad
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la reunión de la Coalición de Voluntarios de hoy en París, en la que participó por primera vez Estados Unidos, marca un "avance significativo hacia una paz sólida y duradera" en Ucrania y reconoce la "convergencia" de todos los aliados de Kiev para construir una arquitectura de seguridad robusta para el país. Emmanuel Macron anunció también el establecimiento de una unidad de coordinación que integrará plenamente a todas las fuerzas armadas pertinentes y facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania.
Noruega se abre a contribuir con soldados a una fuerza de seguridad en Ucrania junto a los países bálticos
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se abrió este martes a la posibilidad de que su país contribuya con soldados a una fuerza de seguridad en Ucrania junto a los países bálticos una vez haya un alto el fuego "creíble" en el país, según la agencia NTB. "Lo que digo ahora es que Noruega va a contribuir al esfuerzo necesario para estas garantías de seguridad" que los líderes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania pretendían finalizar este martes en París, señaló Støre, según la misma fuente. Precisó que una vez haya un alto el fuego, los países nórdicos y bálticos asumirán "la responsabilidad de crear una brigada ucraniana propia dentro de Ucrania". El mandatario noruego no descartó que militares noruegos también puedan entrenar a militares ucranianos dentro de Ucrania.
Meloni descarta ante sus socios tropas italianas en una eventual misión en Ucrania
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha descartado el despliegue de tropas italianas dentro de una eventual fuerza internacional en Ucrania, durante la reunión mantenida este martes en París por la Coalición de Voluntarios. La mandataria italiana ha calificado en un comunicado el encuentro como "constructivo y concreto" porque, a su parecer, "ha permitido un alto nivel de convergencia" entre Ucrania, Estados Unidos, Europa y otros aliados. Meloni explicó que el foro ha estado dedicado a "afinar" unas garantías de seguridad inspiradas en el Artículo 5 de la Alianza Atlántica.
Sánchez abre la puerta a que militares españoles participen en una misión de paz en Ucrania
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano. Sánchez anunció en rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país. Una contribución que ha dicho que considera que debe ser tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como militarmente. Ante la pregunta de si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz, aseguró que está dispuesto, como ha hecho España "en otras latitudes", a colaborar con la paz con la presencia de las fuerzas armadas españolas.
Von der Leyen apela a la creación de una fuerza multinacional de disuasión para Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apeló este martes a la fortaleza del Ejército ucraniano como principal arma de disuasión ante posibles ataques de Rusia, así como a la creación de una "fuerza multinacional de disuasión". "Nuestro objetivo es claro: Proporcionar garantías de seguridad sólidas para Ucrania. Con unas fuerzas armadas ucranianas fuertes que puedan disuadir futuros ataques, una fuerza multinacional de disuasión y compromisos vinculantes para apoyar a Ucrania en caso de un futuro ataque de Rusia", manifestó en una publicación en su cuenta de la red social X, antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebrará hoy en París. También apeló a la "adhesión de Ucrania a la UE" como "una garantía de seguridad clave en sí misma y un pilar central de una oferta de prosperidad transformadora".
Rusia cifra en cerca de 130 los drones ucranianos interceptados durante las últimas horas
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de cerca de 130 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante las últimas horas en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.
El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han destruido un total de 129 aparatos aéreos no tripulados, entre ellos 29 en la región de Briansk y 15 en Bélgorod, a los que se suman trece en Yaroslavl y diez en Nóvgorod.
Zelenski cesa a otros tres altos cargos de los servicios de Inteligencia en plena reestructuración en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado el cese de otros tres altos cargos del servicio de Inteligencia nacional (SBU, por sus siglas en ucraniano), después de apartar el lunes al jefe del organismo, Vasil Maliuk, en medio de una reestructuración de seguridad.
La Presidencia ucraniana ha publicado tres breves decretos en los que confirma el cese del jefe del Departamento de Contrainteligencia Militar, Oleksander Dubrovin; el jefe del Centro Antiterrorista del SBU y 'número dos' del SBU, Serhi Andrushchenko; y del también subdirector del SBU Serhi Naumiuk.
La coalición de voluntarios para Ucrania busca cerrar este martes las aportaciones militares de cada país
Los jefes de Estado y de Gobierno de la coalición de voluntarios para Ucrania se reunirán este martes en París en una cita en la que esperan concretar las aportaciones militares de cada país con vistas a dar a Kiev las garantías de seguridad prometidas. El anfitrión será el presidente francés, Emmanuel Macron, con la copresidencia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. También acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El comunicado del Elíseo destaca que la reunión de este martes, en la que también participará una delegación de Estados Unidos, "permitirá finalizar los trabajos realizados" sobre garantías de seguridad para Ucrania, "especificando las contribuciones de los distintos Estados participantes".
