EEUU captura a Maduro, en directo | Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación "ilegal" de Trump en Venezuela

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Mujeres chavistas dicen que Delcy Rodríguez "no está sola" tras asumir la presidencia Miles de mujeres chavistas marcharon este martes en Caracas para expresar su respaldo a Delcy Rodríguez, de quien dijeron "no está sola" tras jurar como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en medio de un ataque militar de EE.UU. al país suramericano. "Le decimos a nuestra presidenta encargada que no está sola, aquí tiene un ejército de mujeres que la va acompañar a seguir trabajando para que nuestro pueblo se sienta atendido", dijo la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, en una tarima dispuesta en la avenida Libertador, antes de comenzar el recorrido de unos tres kilómetros aproximadamente hasta una capilla en el centro de la capital venezolana. La funcionaria, que además es la primera mujer en haber obtenido el grado de almirante, agregó que Maduro y Flores están en los corazones de los ciudadanos venezolanos.

EEUU corrige la designación del Cártel de los Soles como grupo criminal y lo califica ahora de "sistema clientelar" El Cártel de los Soles se difumina. Su existencia no la niega solo Nicolás Maduro ni lo que queda del madurismo en Venezuela, sino que ahora el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado marcha atrás. Esta "corrección" supone una toma de distancia de la acusación central que promovió el Gobierno de Donald Trump en 2020 y fue sistemáticamente repetida desde el retorno al poder hasta desembocar en la captura del presidente venezolano el pasado sábado. Leer más

Una manifestante irrumpe en la OEA y acusa a EEUU de actuar en Venezuela por el petróleo Una manifestante interrumpió la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) este martes y denunció que la operación de Estados Unidos para capturar en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, estuvo motivada exclusivamente por intereses petroleros.La mujer, identificada como integrante de la organización feminista de izquierda CodePink, levantó un cartel que decía: "¡Manos fuera de Venezuela!", justo cuando el embajador estadounidense en la OEA, Leandro Rizzuto, respondía a las intervenciones de países como Colombia y Chile que rechazan las acciones militares de Washington como una "actuación unilateral" que viola el Derecho Internacional.

Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales” Pedro Sánchez ha endurecido el tono contra la "acción militar" de EEUU en Venezuela y la captura de Nicolás Madura al calificarla de "ilegal" y acusar a Donald Trump de tener el objetivo de "cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales". "Una ilegitimidad no puede ser respondida como una ilegalidad", ha asegurado durante una rueda de prensa desde París tras participar en la cumbre de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania. En esta línea, ha ofrecido la mediación de España para facilitar el diálogo entre el Gobierno venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, y la oposición, con la finalidad de que este proceso acabe en elecciones libres. Leer más

Trump acusa a Maduro de haber torturado a personas en Caracas PI STUDIO

Sheinbaum rechaza la "intervención militar" de EEUU en Venezuela y recalca que es una cuestión de "soberanía" La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado este martes la "intervención militar de Estados Unidos" en Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante el ataque del sábado sobre Caracas, la capital del país caribeño. La mandataria, que ha indicado durante una rueda de prensa que México "no puede estar nunca de acuerdo con la idea de que un país invada otro", ha rechazado esta idea "incluso si (Maduro) fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse". Sheinbaum ha destacado, además, las palabras del relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, que ha calificado de "ilegales" las acciones estadounidenses y ha pedido que el presidente estadounidense, Donald Trump, sea investigado por la muerte de decenas de personas durante la operación militar.

El Gobierno de Cuba responde a Trump: "Estamos dispuestos a dar nuestras vidas" El Gobierno de Cuba cargó este martes contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que en la isla están "dispuestos" a dar sus vidas, después de que el mandatario norteamericano asegurara que el país caribeño estaba "a punto de caer" tras la captura de Nicolás Maduro. En un mensaje en X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que el republicano muestra un "desconocimiento total sobre Cuba" y que "obvia, con toda intención, su política criminal de asfixia y guerra económica recrudecida contra Cuba, que provoca daños y desesperación a las familias cubanas". El pasado domingo, Trump señaló que La Habana se encuentra al borde del colapso y apuntó que su economía está en la ruina y además ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano.

Venezuela recuerda a EEUU que Maduro tiene inmunidad como jefe de Estado El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha denunciado este martes que Estados Unidos ha violado el Derecho Internacional al efectuar lo que describió el "secuestro" del presidente del país, Nicolás Maduro, cuya figura goza de inmunidad al tratarse de jefe del Estado de Venezuela. "La inmunidad del presidente no es solo una prerrogativa personal o individual sino un principio de rango constitucional de escala universal, y una norma fundamental del derecho Internacional", ha manifestado el fiscal general venezolano, quien ha lamentado que la operación militar estadounidense deja "literalmente a las puertas de la agonía" al Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Por ello, Saab exige a EEUU "de manera inmediata" la libertad "sin condiciones", tanto de Maduro como de su mujer porque su captura es "totalmente nula y en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la propia Constitución de los Estados Unidos de América".

Trump se burla de los bailes de Maduro y dice que lo intentaba "imitar" El presidente estadounidense, Donald Trump, se mofó este martes de la forma en que el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en Nueva York, bailaba mientras la Administración de EE.UU. intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que Maduro "intenta imitarlo". "Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas", aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington. Según una información publicada por el New York Times, los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al son de "no war; yes peace" o "no crazy war" hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar a Maduro en la madrugada del viernes al sábado. Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder.