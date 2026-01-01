Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista | José María BellidoCrónica CCFTercer sectorMaduro, en prisiónVenezolanos en CórdobaMiedo, incertidumbre y esperanzaCartero realAgenda de conciertosEcce Homo Cabra
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York.

Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York. / EFE

A. Romero / O. González

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
  2. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  3. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
  4. La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
  5. El Cartero Real llega este sábado a Córdoba: horario, recorrido, regalos y plan B si llueve
  6. El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
  7. Fernández Monterrubio, tajante: 'El Córdoba CF no ha negociado ni negociará por la salida de Adrián Fuentes
  8. El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero
Tracking Pixel Contents