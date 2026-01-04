Balance no oficial
La intervención de EEUU dejó 40 muertos, según un funcionario venezolano
Redacción
La operación militar estadounidense contra Venezuela del pasado sábado pasó a un segundo plano mediático por la captura del presidente Nicolás Maduro, pero sus bombardeos dejaron un saldo de al menos 40 muertos, entre civiles y militares, según un funcionario del Gobierno venezolano citado por 'The New York Times', aunque no se han aportado datos oficiales.
Entre las víctimas se encuentra Rosa González, de 80 años, quien murió tras el impacto de un ataque sobre un edificio residencial de tres plantas en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Caracas. La ofensiva derribó una pared exterior y dejó a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el diario neoyorquino.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, explicó que los helicópteros enviados para extraer a Maduro y a su esposa recibieron fuego; uno de ellos fue alcanzado pero "siguió siendo operable", y todas las aeronaves regresaron.
El ataque dejó el interior de los apartamentos expuesto, entre restos que incluían un retrato de Simón Bolívar perforado por metralla. Nicolás Maduro se encuentra ahora en una cárcel en Brooklyn, donde deberá comparecer ante un tribunal federal de Nueva York.
Suscríbete para seguir leyendo
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
- La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
- La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad