Entre la euforia y el silencio: el pulso venezolano tras un día histórico

Muchos venezolanos hoy, en cualquier rincón del mundo, no dormimos demasiado. Otros durmieron mejor pensando en los tan anhelados y posibles reencuentros, o simplemente con el cuerpo y la mente agotados tras una jornada que, desde cualquier punto de vista y tanto si gusta o no, ha sido histórica. Muchos de los más de 8 millones que viven fuera del país celebraron la captura de Maduro ayer, lo vimos en la Puerta del Sol de Madrid o en el obelisco de Buenos Aires. Pero en Caracas todavía impera el silencio, el miedo y las preguntas, muchas de ellas aún sin respuesta.

"Yo no he podido dormir y no he visto novedades. Las calles están desiertas, si eso pasa un coche cada 10 minutos", me cuenta una persona de Caracas, pero esa imagen se repite en la mayoría de ciudades de Venezuela. "Está todo tan silencioso que se escuchan hasta los pajaritos", me dice una amiga desde el estado petrolero del Zulia. Algunos barrios de Caracas todavía no tienen electricidad.

Análisis van y vienen, pero nadie parece entender nada realmente. Que si es Delcy Rodríguez, que si no va a ser María Corina, que si vamos a ser una colonia estadounidense: "Veo como 20 escenarios y solo uno es bueno", me dice alguien, sin especificar cuál sería el escenario positivo.

"El perdón va a ser uno de los retos más grandes de la democracia" reflexiona una amiga periodista, que incide en la importancia que va a tener, eventualmente, trabajar en la memoria democrática. Además, hay una necesidad palpable de que liberen a los presos políticos -entre ellos hay españoles- y una ansiedad por el futuro: "Es emocionante pensar que por fin va a haber pluralismo político".

Lo cierto es que los venezolanos, mientras muchas naciones o miraban para otro lado o directamente se callaban bajo el bozal de nuestros recursos, lo hemos intentado todo, con elecciones cuyos últimos resultados el régimen de Maduro se negó a reconocer, con protestas pacíficas en diferentes momentos de la historia reciente y cuya respuesta fue siempre la represión, la encarcelación o la muerte, y con procesos de diálogo que nunca llegaron a puerto. Y ya no estamos dispuestos a aguantar análisis vacíos y de manual. Antes parecía que hacer silencio era lo mejor, para no incomodar a quienes nos han acogido en sus países, pero ahora respondemos, porque el dolor ha sido -y es- incalculable y la rabia sale desde las entrañas. No estamos dispuestos a que otros, que no la han sufrido, nos cuenten nuestra historia, al menos no si no van a estar del lado de las víctimas. Ya no.