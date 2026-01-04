Así fue la operación para capturar a Maduro: un chivato en el régimen, infiltración de la CIA y comandos practicando en Kentucky

Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había llevado a cabo una operación similar a la que, en la madrugada de este sábado, terminó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado y "extraído" del país para ser trasladado a Nueva York, donde se enfrentará a un juicio por "narcoterrorismo".

La que sigue es la historia de una operación tan ilegal como trepidante, que involucra comandos de la Delta Force del Ejército de Estados Unidos, espías de la CIA, un chivato cercano a Maduro dentro del régimen y espionaje electrónico con drones y aviones militares; todo, según las filtraciones de los actores involucrados a medios como The New York Times o The Wall Street Journal.

Maduro lleva en el punto de mira de Donald Trump desde que, en marzo de 2020, pusiera precio a su cabeza (15 millones de dólares) por liderar presuntamente una organización "narcoterrorista", algo de lo que Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba convincente.

Cinco años después, y tras la presión de Marco Rubio, el secretario de Estado de origen cubano, el presidente decide dar luz verde a una operación de acoso y derribo del autócrata caribeño, con la vista puesta en el cambio hacia un régimen más favorable a Estados Unidos y la explotación de sus enormes recursos minerales como el oro y el petróleo (la mayor reserva del mundo).

En agosto, agentes de la CIA se infiltraron en Venezuela. Tenían un problema serio. Caracas rompió relaciones con Estados Unidos en 2019, después de que Washington reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Maduro dio 72 horas para que saliera todo el personal diplomático estadounidense y cerró la embajada. Los agentes estadounidenses no podían refugiarse y operar desde la sede de la delegación diplomática, como suelen hacer. Estaban solos en las calles de la capital, sin cobertura diplomática.

Mientras, en algún lugar secreto de Kentucky, el Ejército de Estados Unidos creó una réplica de uno de los complejos residenciales de Nicolás Maduro en Caracas. Usaban la información que les iba dando un chivato, una fuente cercana al líder chavista, que fue su topo en el régimen.

Los comandos de élite entrenaban a diario para tratar de optimizar el recorrido hacia la habitación presidencial: el objetivo era reventar puertas y cápsulas blindadas tan rápido como les fuera posible.

Según el testimonio de Donald Trump en una entrevista con la cadena Fox, finalmente no fue necesario dinamitar la puerta blindada porque a Maduro no le dio tiempo a esconderse en la habitación segura, y todo el proceso duró 47 segundos, siempre según el presidente.

Además de la "HUMINT", la inteligencia humana, Estados Unidos confiaba en la información visual obtenida por satélites y aviones espías, y en la inteligencia electrónica y de señales de los drones que sobrevolaban el país y los edificios objetivo.

Desde que Estados Unidos envió a su flota a cercar la costa de Venezuela, incluidos decenas de buques de guerra y el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, el régimen chavista vivió en un estado constante de nervios. Mientras reclutaba voluntarios entre su población para resistir un probable ataque "yanqui", Maduro comenzó a cambiar constantemente de lugar donde dormir. Entre seis y ocho localizaciones distintas, según las fuentes consultadas por los medios estadounidenses.

Había que elegir el momento adecuado para atacar: cuando estuviera en el lugar cuya réplica en Kentucky había servido para entrenar a los soldados de élite estadounidenses en la operación. Se pretendía hacer el día de Nochebuena, siempre con nocturnidad para evitar ser descubiertos. Pero las condiciones sobre el terreno no eran propicias, según las fuentes involucradas. Trump dijo que el tiempo no era apropiado, pero los registros consultados por este diario para ese día muestran que predominó un cielo despejado con nubes pasajeras y sin señal de lluvias en el registro horario.

Finalmente, el presidente dio luz verde a la que se llamaría Operación Resolución Absoluta a las 22.46 del pasado viernes 2 de diciembre, hora de Florida, donde se encontraba en su mansión de Mar-a-Lago. Si el tiempo no se hubiera despejado, se habría pospuesto hacia mediados de enero, asegura una fuente.

Se cortó la electricidad de zonas clave de Venezuela, especialmente de Caracas. 150 aviones militares (drones, aviones de combate y bombarderos), despegaron de 20 bases diferentes y portaviones desplegados en el mar para bombardear Caracas y varios estados (Miranda, Aragua, La Guaira). Al menos 40 venezolanos murieron en los ataques, entre civiles y militares.

Lugares bombardeados por Estados Unidos

El objetivo principal de los bombardeos fue destruir las defensas antiaéreas para permitir el paso de los helicópteros que transportaban a los comandos de la Delta Force. Dirigía la misión aérea el comando "Observadores de la Noche" (Night Stalkers), un grupo de élite del Regimiento Especial de Operaciones de Aviación, que pilotaban helicópteros del tipo MH-60 y MH-47.

Trump y su equipo observaban las imágenes de una cámara en un avión que sobrevolaba la zona mostrando cómo llegaban los soldados a la base militar donde se encontraba el edificio blindado en el que iban a dormir Maduro y su esposa, Cilia Flores. "Fue como una serie de televisión", dijo Trump después en rueda de prensa.

Cuando se percataron del asalto, Maduro y su mujer intentaron meterse en la habitación blindada, pero no les dio tiempo. En el equipo iba un negociador del FBI por si el presidente venezolano lo conseguía y había que convencerle de que saliera.

Cinco minutos después, la Delta Force informó de que tenían a Maduro bajo custodia. A las 4.29 de la madrugada, hora de Caracas, todo había terminado. Los dos rehenes estaban siendo trasladados en helicóptero al USS Iwo Jima, a 140 kilómetros de la costa de Venezuela.

Todo podría haber salido mal. Estados Unidos y la CIA tienen un largo historial de chapuzas: en los innumerables intentos de asesinato o derrocamiento de Fidel Castro (como la operación Mongoose) en Cuba, en los planes de incursión de Bahía de Cochinos o en el fallido secuestro del presidente panameño Manuel Antonio Noriega del Golpe de Giroldi. Había habido otras operaciones exitosas, como la del asalto del complejo donde se escondía el terrorista líder de Al Qaeda Osama Bin Laden y su posterior asesinato.

Fotografía que muestra el helicóptero dónde es trasladado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este sábado en el helipuerto Westside en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares / Ángel Colmenares / EFE

Esta les salió bien. Desde el Iwo Jima fueron llevados a la base naval de Estados Unidos en Cuba de Guantánamo, y posteriormente trasladados en un avión 747 a un aeropuerto militar de la ciudad de Nueva York.

En la madrugada de este martes 4 de diciembre se vio a Nicolás Maduro bajar, encapuchado y atado de pies y manos, bajando de la escalerilla del avión, rodeado por decenas de agentes de la agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA.

Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Rastreo de Redes. /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Rastreo de Redes / EFE

En las últimas imágenes que se han hecho públicas de Maduro, se le ve entrando con gesto relajado en la comisaría para ser detenido formalmente. No hay imágenes ni información sobre el paradero de su esposa, que no bajó con él del avión.

PI STUDIO

"Hola, feliz año nuevo", va diciendo a los policías que le ven entrar en el llamado "perp walk", exhibición del detenido, en una comisaría neoyorquina. Los cargos que se le imputan podrían dejarle en la cárcel de por vida. Maduro y su esposa están acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De nada le sirvió ofrecer días antes a Trump lo que Trump buscaba: acceso preferente al petróleo de Venezuela y cortar los flujos mineros y de hidrocarburos hacia China. La Operación Resolución Absoluta ya estaba en marcha y el destino de Maduro y su mujer, escrito.