Crisis en Venezuela

Trump publica las fotos de la 'Situation Room' improvisada en Mar-a-Lago durante la captura de Maduro

EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de 'Situation Room', equivalente al 'Centro de Operaciones' o 'Sala de crisis' en castellano, improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump dio a conocer estas nuevas fotos en su red Truth Social, tras publicar una instantánea de Maduro esposado y con los ojos y oídos cubiertos a bordo de un buque militar estadounidense, que trasladará al venezolano y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por cargos de narcoterrorismo.

El grupo de 17 imágenes, a color y en blanco y negro, muestran al mandatario estadounidense, a los secretarios de Estado, Marco Rubio, de Guerra, Pete Hegseth, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en una habitación con paredes y ventanas cubiertas con cortinas negras para mayor privacidad.

En varias de las fotos se puede ver cómo los altos funcionarios, con semblante serio, monitorean la operación, y en una de ellas se aprecia una pantalla con la red social X de fondo.

Trump contó a FoxNews que siguió la acción como si estuviera viendo un "programa de televisión" y afirmó que "fue algo increíble".

A pesar de que es usual que este tipo de operaciones secretas se sigan desde la famosa 'Situation Room' de la Casa Blanca, a la que tienen acceso solo los funcionarios con el mayor nivel de autorización, en esta ocasión el operativo fue monitoreado desde Mar-a-Lago debido a que Trump pasó en Florida los festivos de Fin de Año.

Bautizada como Absolute Resolve (Resolución Absoluta), esta fue una misión encubierta ejecutada entre viernes por la noche y la madrugada del sábado por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y determinar el momento óptimo para actuar tras meses de preparación.

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.

