Trump: “Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura y sensata”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a hacer saltar por los aires la legalidad internacional. Este sábado, tras la operación militar en Venezuela en la que ha apresado al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el republicano ha dicho que toma el poder del país latinoamericano, aunque sin dar detalles de qué representa esa intervención o cómo pretende llevarla a cabo.

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”, ha declarado Trump en una inaudita rueda de prensa en Mar-a-Lago, en la que ha confirmado que culmina un intento de cambio de régimen y de intervención en el sector petrolero venezolano.

“Vamos a dirigir bien el país, de forma sensata y justa, y vamos a hacer mucho dinero, vamos a reembolsar a la gente de la que se han aprovechado”, ha dicho en referencia al crudo, denunciando nacionalizaciones del sector como un “robo” y a la vez prometiendo reconstrucción de la infraestructura y de la explotación petrolera e ingentes beneficios por la venta de crudo a otros países.

Rodríguez sí, Machado no

Trump no ha dado demasiados detalles de qué implica ese “gobierno” de EEUU, que a la hora de escribir estas líneas no se podía constatar sobre el terreno según las informaciones que llegaban desde Venezuela. Sí ha puesto sobre la mesa algunas ideas. Una clave es que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado hablando ya con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Maduro. Según Trump, Rodríguez habría dicho al jefe de la diplomacia estadounidense que está “dispuesta a hacer lo que EEUU crea que es necesario”.

Trump también ha descartado la opción de ayudar a que el gobierno de Venezuela quede en manos de la reciente premio Nobel de la Paz María Corina Machado. “Sería muy duro para ella ser la líder. No tiene el apoyo dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”.

Preguntas sin respuesta

Trump ha asegurado que un “grupo” estadounidense supervisaría el gobierno de Caracas, pero también ha sido vago. Ha dicho que formarían parte de ese grupo quienes comparecían con él en Mar-a-Lago, que incluían además de a Rubio al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor.

Aunque no ha hablado de una fuerza militar de ocupación, ha dicho que no tiene miedo de tener “soldados en el terreno”. “Ya estamos ahí y vamos a estar hasta que pueda tener lugar una transición adecuada”, ha declarado, vinculando también esa presencia militar con la protección de sus propios intereses.

Petróleo

Trump no ha negado en ningún momento que tanto la operación contra Maduro como el despliegue de militares tiene que ver con una intervención en el sector petrolero venezolano. “Vamos a tender presencia (militar) en Venezuela en lo referente al petróleo porque vamos a mandar a nuestros expertos (del sector), así que puede que necesitemos algo, no mucho”.

“El embargo sobre todo el petróleo venezolano sigue en pleno efecto. La armada de EEUU sigue en posición y EEUU mantiene todas las opciones militares hasta que se cumplan y satisfagan todas las demandas estadounidenses”, ha declarado también.

Doctrina Don-roe

Trump ha justificado la operación en Venezuela enmarcándola en un esfuerzo de dominación de la región y un resurgimiento reforzado de la doctrina que formuló en 1823 el presidente James Monroe y que se usó para justificar intervenciones militares en Latinoamérica. “El dominio estadounidense del Hemisferio Occidental no se cuestionará nunca más”, ha dicho el republicano, que ha rebautizado en su propio honor esa “doctrina Monroe” como “Don-Roe”.

"El futuro será determinado por la capacidad de proteger comercio y territorio y recursos que son centrales para nuestra seguridad nacional", ha dicho Trump, que al ser preguntado por la prensa sobre cómo lo sucedido responde a su política de "EEUU primero" ha contestado: "Porque queremos rodearnos de buenos vecinos, queremos rodearnos de estabilidad, queremos rodearnos de energía. Hay enorme energía en el país y es muy importante protegerla. La necesitamos para nosotros y para el mundo y queremos asegurar que la protegemos” .

Maduro y su esposa, rumbo a Nueva York

Ya horas antes de la rueda de prensa Trump había avanzado en una entrevista en Fox News los datos y el trasfondo de la operación en Venezuela, en la que fuerzas militares de EEUU han “capturado” a Maduro y Cilla Flores,“No podemos arriesgarnos a permitir que otra persona dirija el país (Venezuela) y siga donde él (Maduro) lo dejó", había dicho a la cadena de Rupert Murdoch.

Trump además ha sugerido que su gobierno seguirá persiguiendo a cargos venezolanos que mantengan su apoyo a Maduro. “Si se mantienen leales, el futuro es muy malo para ellos”, ha declarado, aunque ha mostrado su opinión también de que “la mayoría de ellos se han 'convertido'”.

Trump ha informado de que Maduro y su esposa fueron trasladados en helicóptero al USS Iwo Jima, uno de los barcos de guerra que Washington había desplegado en el Caribe, y donde se tomó una fotografía de Maduro apresado que Trump ha compartido justo antes de la rueda de prensa en Truth Social. Ha dicho que serán trasladados a Nueva York, donde han sido imputados y se espera una comparecencia en un tribunal quizá tan pronto como el lunes.

Una operación "como un programa de televisión"

Trump ha descrito partes de la operación casi como si estuviera hablando de una película de acción. Ha contado que siguió todo en tiempo real desde Mar-a-Lago, su residencia y club en Florida, y ha llegado a decir que lo vio “literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión”.

“Si hubieran visto la velocidad, la violencia… Fue algo asombroso, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual”, ha dicho sobre las fuerzas estadounidenses que actuaron contra Maduro, que según el mandato estaba en una “una casa que era más una fortaleza” y que no llegó a poder refugiarse, según la versión de Trump, en una habitación segura blindada.

El republicano ha dicho también que hace una semana habló con Maduro y le dijo que “debía entregarse, debía rendirse”, algo a lo que el líder de Caracas, según él, “no estuvo dispuesto”.