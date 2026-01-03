Suiza abre investigación penal contra los dueños del bar 'Le Constellation' por el incendio con 40 muertos

Las autoridades suizas han abierto una instrucción penal contra la pareja de franceses que regenta el bar 'Le Constellation' de Crans-Montana, Jacques y Jessica Moretti. Se les investiga por presunto homicidio, lesiones corporales e incendio, en los tres casos por negligencia, según informó la policía del cantón de Valais, tras la tragedia ocurrida en la fiesta de Año Nuevo de esa estación de esquí, con 40 muertos y 119 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

Se da por hecho que el origen del incendio desencadenado a las 01.30 de la pasada Nochevieja fueron bengalas encendidas en botellas de champán, que prendieron rápidamente en el techo del bar y se extendieron vertiginosamente al resto del local. La angosta escalera que conducía al bar del sótano se convirtió en una ratonera para los hasta 300 jóvenes concentrados en el local, de edades entre 16 y 25 años, o incluso más jóvenes.

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, confirmó el viernes que todos los indicios apuntan a las bengalas como causa del infierno desatado el interior de ‘Le Constellation’. Por entonces circulaban ya en medios suizos, alemanes y franceses vídeos tomados por algunos de esos jóvenes en que se apreciaba claramente el origen del incendio. Los testimonios de algunos supervivientes apuntalaban esta versión. Pilloud avanzó que se haría una investigación exhaustiva, ante las posibles responsabilidades penales de los dueños del local o el personal que se encontraba en el bar, hasta determinar si se cumplieron las normas de aforo, seguridad y medidas antiincendios.

Todo apunta a la espuma acústica utilizada para insonorizar el bar en el que se declaró el fuego, como uno de los elementos clave examinados por los investigadores, según ha indicado la Justicia suiza. "Se está tratando de averiguar si esta espuma es la adecuada y si ha formado parte o no del origen del fuego y de su expansión por la sala, ha precisado este sábado Pilloud. Los videos difundidos por las redes sociales muestran la Inflamación rápida del techo del sótano del bar, recubierto de esta espuma acústica.

Las primeras víctimas identificadas: cuatro jóvenes suizos

Las autoridades suizas han devuelto a sus familiares los cuatro primeros cadáveres identificados, del total de 40 víctimas mortales confirmadas en el incendio de ‘Le Constellation’. Se trata de cuatro jóvenes suizos, dos hombres y dos mujeres, de entre 16 y 21 años. Los equipos forenses siguen trabajando en la identificación del resto de los fallecidos, una tarea reconocida ardua, ya que muchos de ellos quedaron irreconocibles por las llamas. Eran en su mayoría personas muy jóvenes, incluso adolescentes.

Se sigue asimismo la evolución de los 119 heridos. Se encuentran en distintos hospitales tanto de Suiza como de Alemania, Italia, Francia o Polonia, entre otros países a los que fueron transferidos porque los centros sanitarios suizos quedaron desbordados en sus capacidades. Entre los heridos hay 34 extranjeros de nacionalidades diversas, principalmente franceses e italianos, pero también un serbio, un bosnio, un portugués, un luxemburgués y un polaco.

Dudas sobre los propietarios del bar

Los gerentes del local son Jacques y Jessica Moretti, de 49 y 40 años, ambos franceses. En declaraciones al portal suizo '20 Minuten' aseguraron estar "destrozados" y sentirse "incapaces de comer o dormir". Garantizaron su "plena cooperación" a la investigación. Afirmaron, por otro lado, que su local cumplía totalmente con los requisitos de seguridad establecidos y que en los diez últimos años, desde que están al frente de 'Le Constellation', habían superado todas las revisiones técnicas.

El diario francés 'Le Parisien' asegura que el matrimonio tiene antecedentes policiales relacionados con la prostitución. Afirma asimismo ese medio que el hombre fue condenado hace veinte años por un caso de secuestro y estafa, aunque no se le conocen vínculos actuales con el crimen organizado.

La investigación de la tragedia se presenta trabajosa. El centro de Crans-Montana es desde la pasada Nochevieja un paisaje de desolación, entre mares de flores en recuerdo de las víctimas, rostros de personas destrozadas por el dolor y mensajes de apoyo a quienes han perdido a un ser querido. De lugar identificado con el lujo y las hermosas pistas de esquí ha pasado a ser exponente de desgarro compartido.