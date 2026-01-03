Corina Machado y González Urrutia celebran captura de Machado y dicen que están "preparados" para tomar los destinos de Venezuela

"Llegó la hora de la libertad", dijo María Corina Machado en su primera y extensa declaración celebratoria de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. "Enfrenta desde hoy la justicia internacional por crímenes atroces", señaló sobre la decisión acusarlo en un tribunal de Nueva York de los delitos de narcotráfico y terrorismo.

Machado reivindicó en su documento la jornada electoral del 28 de julio durante la cual los venezolanos "eligieron a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela". El Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca presentó las actas y le atribuyó la victoria a Maduro. Ahora, el exdiplomático debería "asumir de inmediato su mandato constitucional" y ser, por lo tanto, reconocido como "comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran".

La líder de la oposición y más consecuente aliada de la administración de Donald Trump aseguró que "hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder". Llamó a la ciudadanía a organizarse "hasta que se concrete la Transición Democrática". Para Machado, ese proceso "nos necesita a todos".

La dirigente de derechas destacó la política de Trump. "Ha cumplido su promesa de hacer valer la ley". González Urrutia también se pronunció a través de X. "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".

Desde hace tiempo que la Premio Nobel 2025 auguraba novedades importantes sobre el desarrollo de la crisis política en su propio país. Además de respaldar la ofensiva de Trump, al punto de calificar de "decisivas" sus acciones por haber "debilitado" al Palacio de Miraflores. Ella y González Urrutia también habían denominado a 2026 como el "año decisivo".

Los últimos pronunciamientos de Machado estuvieron relacionados con el potencial económico de una Venezuela post Maduro. El Gobierno de transición, dijo, tendría que dejar de ser el principal administrador del principal recurso de ese país: el petróleo. Ella se mostró favorable a privatizar el negocio de los hidrocarburos, así como las otras potenciales fuentes de riqueza como el oro y otros minerales.