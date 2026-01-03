Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista | José María BellidoCrónica CCFTercer sectorMaduro, en prisiónVenezolanos en CórdobaMiedo, incertidumbre y esperanzaCartero realAgenda de conciertosEcce Homo Cabra
instagramlinkedin

Crisis en América

Mapa de las explosiones en Venezuela: estas son la ciudades atacadas por EEUU tras la orden de Donald Trump

Las explosiones causadas por Estados Unidos han afectado a enclaves militares pero también a otro tipo de recintos del entorno caraqueño

Imagen de archivo de la capital de Venezuela, Caracas.

Imagen de archivo de la capital de Venezuela, Caracas. / Europa Press

Alex R. Fischer

"El ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro", tal y como lo ha definido el presidente de EEUU, Donald Trump, quien se ha jactado además de haber capturado al dirigente latinoamericano y a su esposa, ha incluido una serie de explosiones en la capital, Caracas, y otras zonas de su entorno. Las deflagraciones han tenido lugar durante la noche del viernes al sábado y se desconoce aún el número de víctimas y el alcance de los daños materiales.

Las explosiones causadas por Estados Unidos han afectado a enclaves militares pero también a otro tipo de recintos del entorno caraqueño. El centro de comunicaciones de El Hatillo ha sido uno de los que han recibido daños. Puerto de la Guaira, Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota también han sido objetivos afectados.

LUGARES EN LOS QUE SE HAN REGISTRADO EXPLOSIONES EN VENEZUELA

Este gráfico muestra los lugares en los que se han registrado explosiones en Venezuela.

Los medios de comunicación venezolanos, a partir de los testimonios de vecinos de la zona, han señalado además que se han registrado ataques y se han visto sobrevolar aviones militares en otros puntos como El Junquito, La Pastora, Macarao y El Marqués.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
  2. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  3. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
  4. La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
  5. El Cartero Real llega este sábado a Córdoba: horario, recorrido, regalos y plan B si llueve
  6. El primer Cuponazo de la ONCE de 2026 deja 800.000 euros en Las Moreras de Córdoba
  7. Fernández Monterrubio, tajante: 'El Córdoba CF no ha negociado ni negociará por la salida de Adrián Fuentes
  8. El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero
Tracking Pixel Contents