De Le Pen a Mélenchon: la política francesa unánime contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Por una vez y de manera unánime la clase política francesa condenó este sábado la intervención estadounidense en Venezuela, mientras que el presidente Emmanuel Macron, quien ha sido el último en pronunciarse este sábado, ha roto este consenso político afirmando que, "el pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y sólo puede alegrarse".

Para Macron, el próximo paso tras la intervención militar de Estados Unidos debe pasar por una transición "pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo Venezolano", otorgando ese poder al "presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024", quien deberá liderar dicha transición "lo más pronto posible".

Otra de las reacciones que han sorprendido ha sido la de la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, quien se mostró contundente al rechazar “el cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela”. Le Pen siempre ha mantenido una postura cercana a las políticas de Donald Trump, a pesar de que en los últimos meses criticó duramente la congelación de la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

“Había mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro (...). Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada”, afirmó Le Pen a través de su perfil de X, insistiendo que estos últimos acontecimientos “son un peligro mortal”, especialmente “cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad”.

Desde el otro extremo político, el fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melénchon, también utilizó la red social X para condenar la intervención militar en Venezuela. “Los Estados Unidos de Trump se están apoderando del petróleo de Venezuela violando su soberanía con una intervención militar arcaica y el atroz secuestro del presidente Maduro y su esposa”, publicó e insistió en que Venezuela se suma a la lista de países, como “Ucrania, Gaza y la República Democrática del Congo” en ser invadidos por Estados Unidos.

El portavoz de los insumisos, Manuel Bompart, quiso ir más allá en su crítica a la administración de Donald Trump e instó al gobierno francés a “condenar inequívocamente esta guerra, exigir un alto al fuego inmediato y defender la soberanía de Venezuela”, además de “solicitar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU”. La misma indignación fue compartida por el secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, aunque con algunos matices: "Independientemente de lo que se piense de Maduro, este acto debe ser condenado unánimemente. La fuerza no puede sustituir a la ley", escribió.

“Una violación del principio de no uso de la fuerza”

A pesar de que el presidente Emmanuel Macron evitó en su comunicado opinar sobre la intervención de Estados Unidos, el ministro de exteriores, Jean-Noël Barrot, quiso sumarse a las críticas contra Donald Trump. “La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza, que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos deciden su propio futuro”, afirmó a través de X.

El ministro no escondió su preocupación ante los últimos acontecimientos, destacando que podrían tener “graves consecuencias para la seguridad mundial, que no perdonarán a nadie”, e insistió en que el gobierno se encuentra "movilizado y vigilante" sobre la situación de Venezuela.

Mientras tanto, el pueblo francés se ha sumado este sábado a las manifestaciones en apoyo a Venezuela, concentrando a cientos de personas en ciudades como París, Lille o Marseille.