Maduro, en prisiónVenezolanos en Córdoba
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Entra en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupada, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El nuevo templo viral de las patatas fritas en Córdoba: artesanas y con mil toppings

La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

Primero el paraguas, luego el abrigo: así se presenta el tiempo hoy domingo en Córdoba

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Diferencias entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

