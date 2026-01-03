Delcy Rodríguez: la 'elegida' por Trump para ocupar el Gobierno transitorio de Venezuela que amaga con rebelarse contra el magnate

Delcy Rodríguez se convirtió este sábado en una figura clave de lo que ya parece ser un hecho irreversible en Venezuela: el posmadurismo. "Hay una vice que la puso (Nicolás) Maduro, que juró ante él. Ella acaba de tener una larga charla con Marco Rubio y dijo 'haremos lo que necesiten'", afirmó Donald Trump en rueda de prensa con una curiosa amabilidad de vencedor. "Creo que ella fue muy cortés. Ella no tiene elección, lo vamos a hacer bien", añadió el multimillonario norteamericano. El "haremos lo que necesiten" que Trump le atribuyó a Delcy, como se la conoce, no tuvo la correspondencia esperada por Washington de parte de ella. "Hay un solo presidente en este país y se llama Nicolás Maduro", aseguró Rodríguez durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación instantes después. "Estamos listos para defender nuestros recursos nacionales. Tenemos muy alta conciencia de lo que significan", dijo en respuesta a la voluntad de Trump de manejar personalmente los asuntos venezolanos, y especialmente los energéticos.

"Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas y falsos pretextos", dijo rodeada del general Vládimir Padrino López, ministro de Defensa, entre otros altos cargos. "Quienes tienen que acudir a la ilegalidad internacional no les asiste la razón", dijo esta graduada en Derecho por la Universidad Central. Rodríguez es legalmente la sucesora de Maduro, de acuerdo con la Constitución, pero no se reconoció ejerciendo ese cargo. "Lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera", aseguró en su mensaje televisivo la hermana de Jorge Rodríguez, uno de los portavoces más encendidos del mandatario apresado por EEUU, y a la vez, presidente de la Asamblea Nacional (AN). "En las calles hay un pueblo que se ha activado. Unión nacional el pueblo venezolano encontrará la paz.Tenemos el deber sagrado de resguardar nuestra independencia y soberanía, que ha sido salvajemente atacada", añadió en su alocución y aludió al impacto global del ataque. "Los gobiernos del mundo están sencillamente impactados por un hecho de esta naturaleza. Es realmente vergonzoso".

Rodríguez aseguró que los venezolanos "jamás volveremos a ser esclavos, de ningún imperio, del tinte que sea", y llamó al pueblo a "mantenerse en calma y que esa fusión militar y policial se convierta en un solo cuerpo". Más allá de la intransigencia discursiva existe un hecho consumado en Venezuela y en un punto lo reconoció al enarbolar la bandera de una negociación que parece imposible.

En el núcleo del madurismo

Los Rodríguez tienen un apellido de prosapia política en Venezuela. El padre, José Antonio fue parte de un grupo insurgente que en los años 70 secuestró del empresario estadounidense William Frank Niehous y murió en prisión cuando la hija menor tenía siete años de edad. Los hermanos expresaron por mucho tiempo las posiciones más radicales del madurismo.

Delcy, de 59 años, hizo una carrera dentro de las estructuras de poder a partir de 2003 cuando se desempeñó como coordinadora de la vicepresidencia. Fue ministra de Comunicación y por un tiempo estuvo a cargo de Exteriores. Desde que comenzó el tercer periodo de Maduro ocupó un cargo estratégico además de la vicepresidencia: el ministerio encargado del manejo de la principal riqueza venezolana, el petróleo, que Trump quiere para EEUU.

Como parte del núcleo esencial del madurismo ella fue objeto sanciones de parte de Estados Unidos. Su nombre ha quedado a su vez asociado a una controversia en España cuando un vuelo privado de la empresa Sky Valet aterrizó en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas. Rodríguez se reunió entonces con el ministro de transporte José Luis Ábalos y Víctor de Aldama a pesar de que desde noviembre de 2017 tenía prohibido la entrada a la UE. El episodio se conoció como el "Delcygate". Koldo García Izaguirre se desempeñó como el chófer que trasladó a Ábalos.