"Buena suerte y que Dios os proteja": la captura de Maduro contada por Trump y sus militares

Estados Unidos había puesto precio a su cabeza: 50 millones de dólares por cualquier información que condujera a su captura, requerida por los tribunales estadounidenses desde que el Departamento de Justicia le acusara de "narcoterrorismo" en 2020. Aquella vieja aspiración de Donald Trump, el hombre que puso en marcha la imputación de Nicolás Maduro durante su primera presidencia, se ha hecho realidad este sábado. El autócrata venezolano ha sido "capturado" junto a su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas especiales de EEUU en un lugar indeterminado de Venezuela y trasladado en helicóptero hasta el portaviones USS Iwo Jima, desde el que viaja a estas horas con destino a Nueva York.

"Muy pronto enfrentarán toda la ira de la justicia americana en los tribunales en territorio estadounidense", dijo la fiscal general del Estado, Pam Bondi, refiriéndose a Maduro y su esposa. No deja de ser paradigmático de los tiempos que corren que el brazo alargado de la justicia norteamericana se haya manifestado mediante una vulneración flagrante de la justicia internacional, según los expertos, una agresión militar de libro con el bombardeo de instalaciones civiles y militares venezolanas y el secuestro de su presidente. Una operación que recuerda a la captura del líder panameño Manuel Noriega en 1989, cuando George H. W. Bush era presidente. Noriega, como Maduro, había sido acusado de narcotráfico.

Durante la jornada se han ido conociendo los detalles de la aprehensión del venezolano, una operación que, según CBS News, corrió a cargo de la unidad de élite de fuerzas especiales del Ejército, conocida como Delta Force. Trump no quiso confirmar que fuera esa unidad en concreto, pero sí dijo que Maduro y Flores se encontraban en una "vivienda franca protegida por agentes armados" cuando fueron localizados por sus militares. "Una fortaleza", en sus propias palabras. "Rompieron las puertas metálicas y los sacaron de allí en apenas unos segundos", dijo el republicano en una entrevista a Fox News. Trump explicó que siguió la operación en directo desde de su residencia en Mar-a-Lago (Florida), rodeado de oficiales del Ejército y otros miembros de su Administración.

Un topo de la CIA en el entorno de Maduro

La operación había sido preparada con extrema minuciosidad. Durante meses la inteligencia estadounidense se dedicó a rastrear cada uno de los pasos de los pasos de Maduro. "Por dónde se movía, dónde vivía, con quién viajaba, qué comía, cómo vestía y hasta cuáles eran sus mascotas", explicó el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, poco después de que Trump anunciara antes los medios sus planes para que EEUU gobierne Venezuela hasta que encuentre aliados de confianza para dejarla a buen recaudo. Toda una receta para el desastre.

De acuerdo con 'The New York Times', agentes de la CIA, desplegados en el país desde agosto, lograron reclutar a un informador del Gobierno venezolano, que les fue informando sobre cada uno de los movimientos de Maduro. Toda esa información sirvió, en paralelo, las fuerzas especiales para construir una casa "idéntica" a aquella en la que se escondía Maduro y preparar su asalto sin margen para la sorpresa.

A las 11.46 pm del viernes, hora de Caracas, Trump dio por iniciada la operación. "Nos dijo: buena suerte y que Dios os acompañe", relató Caine. Más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas y aviones de reconocimiento partieron desde 20 bases militares del Hemisferio Occidental con destino a Venezuela. Su objetivo: neutralizar instalaciones estratégicas en suelo venezolano y proteger a los helicópteros y las fuerzas terrestres encargadas de acometer la captura. El plan inicial preveía llevar a cabo la operación cuatro días antes (en la víspera del Año Nuevo), pero acabó posponiéndose por las inclemencias del tiempo. “De repente todo se abrió y dimos nuestro visto bueno", explicó el presidente.

A las 2.01 am del sábado en Caracas, las fuerzas especiales entraron en el complejo donde se escondía Maduro. "Se movieron con rapidez, precisión y disciplina hacia su objetivo, mientras aislaban la zona para garantizar la seguridad de las fuerzas terrestres", informó Caine. El líder venezolano trató de esconderse en un habitación segura al percatarse del allanamiento, pero según Trump fue capturado antes de que pudiera cerrar la puerta y blindarse.

Acusación contra Maduro

El neoyorkino sugirió que dos soldados estadounidenses resultaron heridos durante la operación, pero negó que se hubiera producido víctima alguna. "Tampoco perdimos ningún avión. Todos regresaron. A un helicóptero le dieron duro, pero logramos recuperarlo", apostilló Trump.

Ahora Maduro deberá comparecer ante un tribunal federal de Nueva York para responder a las acusaciones de narcotráfico y conspiración con terroristas. EEUU le acusa de dirigir el Cártel de los Soles, una red informal y corrupta de militares y funcionarios, acusada de haber recibido durante años sobornos de la guerrilla colombiana de las FARC para transportar toneladas de cocaína a EEUU a través de Venezuela. Algunos expertos han cuestionado que Los Soles sea un cártel tradicional o que exista evidencia alguna del presunto liderazgo de Maduro sobre la organización.