Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

MSF dice que salir de Gaza tendría "consecuencias devastadoras" para los palestinos

Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó este martes no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias de actividad a organizaciones que operan en Gaza, y subrayó que si tienen que retirarse habría consecuencias "devastadoras" para los palestinos.

Así lo manifestó MSF en un comunicado enviado a EFE después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunciara que vetará en enero de 2026 a varias ONG que operan en Gaza, entre ellas la propia Médicos Sin Fronteras, al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".

La organización médica aseguró que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.