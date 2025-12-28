Kosovo vota con la esperanza de romper el bloqueo político tras meses sin Gobierno

Los colegios electorales de Kosovo abrieron a las 06.00 GMT y dos millones de votantes están llamados a las urnas en unos comicios anticipados que esperan romper con casi un año de parálisis política, tras el bloqueo que siguió a las legislativas de febrero y que impidió formar un nuevo Gobierno.

La votación se prolongará hasta las 18.00 GMT en los casi mil centros electorales del país balcánico, que declaró en 2008 su independencia de Serbia de forma unilateral.

Aunque la mayor parte del electorado acudirá a las urnas este domingo, algunos ciudadanos, entre ellos presos, personas hospitalizadas y emigrados registrados en embajadas y consulados, comenzaron a votar ya el sábado.

Las elecciones se celebran tras el fracaso de los intentos de formar un Ejecutivo con mayoría parlamentaria.

Vetëvendosje ('Autodeterminación'), la formación del primer ministro en funciones, el nacionalista Albin Kurti, ganó en febrero con 48 de los 120 escaños del Parlamento, lejos de los 61 necesarios para una mayoría, y no logró cerrar un acuerdo para gobernar en coalición o en minoría.

El resto de fuerzas tampoco consiguió articular una alternativa.

La presidenta, Vjosa Osmani, concedió en dos ocasiones el mandato para formar Gobierno a la formación de Kurti, pero ante la falta de socios disolvió el Parlamento en noviembre y convocó estas elecciones anticipadas.

Kurti, cuyo segundo Ejecutivo se extendió entre marzo de 2021 y marzo de 2025, ejerce desde entonces como jefe de Gobierno interino.

Casi 20.000 observadores nacionales e internacionales seguirán la jornada de los séptimos comicios parlamentarios desde la independencia, no reconocida por Serbia ni por otros cinco estados de la Unión Europea (UE).

Los sondeos sitúan de nuevo a 'Autodeterminación' en cabeza, con entre el 50 % y el 53 % entre los votantes decididos, seguido del Partido Democrático de Kosovo (PDK) con hasta el 19 %, la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con hasta el 17 % y la coalición AAK-NISMA con hasta el 9 %.

En torno al 20% del electorado sigue indeciso y 'Lista Serbia' es la favorita para obtener los 10 escaños reservados para la minoría serbia.

La votación se produce en medio de un aumento de las tensiones con Serbia desde 2021 y los choques de Kurti con la UE y EEUU, los principales aliados de Kosovo.

Bruselas y Washington consideran que la política de mano dura de Kurti para reducir la influencia de Serbia entre la minoría serbia de Kosovo aumenta la tensión y, además, le reprochan que no haya creado una prometida comunidad de municipios serbios, con cierta autonomía.

La UE espera un Gobierno dispuesto a reactivar el diálogo de normalización con Belgrado, una condición para que tanto Serbia como Kosovo avancen en su camino hacia la integración en el bloque comunitario.

En 2023, la Comisión Europea impuso sanciones diplomáticas y congeló fondos para Kosovo, pero la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, prometió este mes que se retomaría la ayuda financiera.