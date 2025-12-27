Un terremoto de magnitud 7,0 sacude el noreste de Taiwán

Un terremoto de magnitud 7,0 ha sacudido este sábado por la noche el noreste de Taiwán, según la Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla, sin que haya información por el momento sobre víctimas o daños.

El seísmo ha tenido lugar a las 23.00 horas (hora local, 16.00 hora peninsular española), en el mar, a poco más de 32 kilómetros al este del condado de Yilan, al sur de la capital, Taipei. El temblor ha ocurrido a una profundidad de 72,8 kilómetros.

La intensidad del terremoto, que mide el efecto real del seísmo, ha sido de cuatro tanto en Yilan como en otros puntos del país insular, en una escala de siete niveles, según CWA. La empresa de electricidad Taiwan Power Company ha informado de que 3.000 hogares en Yilas se quedaron sin electricidad brevemente.

Este terremoto es el más grande que ha golpeado la isla desde abril de 2024, cuando uno de 7,2 golpeó el condado de Hualien (a unos 100 kilómetros al sur de Yilan), matando a 19 personas e hiriendo a más de un millar.