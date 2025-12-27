En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump. El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones. Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos. En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.
Trump avisa que él tiene la última palabra sobre el plan de paz negociado con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.
"(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.
Zelenski habla con los aliados europeos antes de viajar a EEUU para reunirse con Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este viernes con varios de sus aliados europeos los esfuerzos diplomáticos necesarios para alcanzar la paz en Ucrania, después de anunciar que el fin de semana viajará a EE. UU. para reunirse con el líder estadounidense Donald Trump.
En sus redes sociales, Zelenski informó de conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.
También conversó este viernes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Rusia asegura que las partes se acercaron a solucionar conflicto pero rechaza plan de Kiev
El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov afirmó este viernes que el 25 de diciembre, día de Navidad, es una fecha importante en la que las partes se acercaron a la solución del conflicto en Ucrania, pero rechazó el plan de paz de 20 puntos difundido por Kiev.
"Creo que el 25 de diciembre del año 2025 se quedará en nuestra memoria como un umbral, cuando realmente nos acercamos a una solución", dijo Riabkov en el programa "60 minutos", emitido por la televisión estatal rusa.
Agregó que ahora depende de la voluntad política de las partes si se dará el último paso y se llegará a un acuerdo.
Ucrania, bajo presión en el frente
La retirada de las fuerzas ucranianas de Síversk y las dificultades que experimentan en Huliaipole reflejan la persistente ventaja rusa en el campo de batalla, pero los avances de las tropas defensoras en Kúpiansk y su resistencia en Pokrovsk les brindan la esperanza de que la ofensiva rusa pueda estar perdiendo fuelle gradualmente.
Los combates siguen siendo intensos y Rusia recurre a asaltos de pequeños grupos de infantería, al amparo del tiempo neblinoso que limita su exposición a los drones ucranianos. La superioridad de los atacantes en número de efectivos y en el ámbito de la aviación recientemente les ha permitido realizar progresos en las regiones de Donetsk (este) y Zaporiyia (sur) en los últimos días.
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz.
Rusia aborta el atentado contra un militar ruso en la región de Stávropol
Las autoridades rusas detuvieron hoy a una mujer en la región de Stávropol, en el Cáucaso norte, que intentó colocar una bomba en un automóvil aparcado cerca de una unidad militar por orden de los servicios de inteligencia ucranianos, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). La ciudadana rusa, de 18 años de edad, recibió de la inteligencia ucraniana un artefacto explosivo artesanal de 400 gramos de trinitrotolueno y "fue detenida in fraganti por los agentes del FSB cuando intentaba llevar a cabo el atentado criminal", señaló la dependencia. El FSB indicó que la joven "cayó en diciembre pasado bajo la influencia de estafadores telefónicos, que la convencieron para cometer el atentado terrorista con falsas amenazas de persecución penal".
Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov
Las fuerzas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 77 drones de ala fija sobre siete regiones de Rusia y los mares Negro y Azov, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 77 drones ucranianos de ala fina", señaló el mando castrense ruso en Telegram. Las regiones más afectadas por los ataques fueron Volgogrado (34) y Rostov (23). También fueron derribados drones sobre las regiones de Kaluga, Moscú, Bélgorod y Voronezh.
Zelenski habla con los enviados de EEUU de "nuevas ideas" para lograr la paz en Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo este jueves una conversación con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, sobre formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones. (Seguir leyendo)
Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz
Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington.
Muchas familias, que incluían a soldados de permiso o en rehabilitación, paseaban el día de hoy por las calles de Leópolis (oeste) y de otras ciudades ucranianas, en un intento de absorber al menos un poco de espíritu navideño.
Sin embargo, los cortes de electricidad a escala nacional y los ataques rusos contra el sistema energético, que continuaron durante la noche del 24 al 25 de diciembre y a lo largo de este jueves, amortiguaron el brillo de las fiestas.
El sistema eléctrico y de calefacción de Járkov (noreste), la segunda mayor ciudad del país, sufrieron especialmente a consecuencia de los ataques, que mataron a una persona y dejaron 15 heridos, mientras que las temperaturas caían a 11 grados bajo cero. (Seguir leyendo)
