Bali
Desaparecidos 4 miembros de una familia española tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico
EFE
Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.
El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.
La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.
Los rescatistas empezaron la búsqueda la noche del viernes y se mantiene este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo.
Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.
El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- La Diputación de Córdoba y el IES El Tablero avanzan en un acuerdo para internacionalizar la FP en logística
- Montoro contará con una nueva vía de ocho kilómetros al sur de la A-4
- ¿Qué busca el Córdoba CF en el mercado invernal? Así son y serán los movimientos de la comisión deportiva
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena